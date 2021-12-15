Выполнение работ по изготовлению и монтажу стеклянных элементов в зонах МВЛ и ВВЛ Терминала «А»

Выполнение работ по изготовлению и монтажу стеклянных элементов в зонах МВЛ и ВВЛ Терминала «А»

Цена договора и требования к обеспечению

по факту выполнения работ, доставка за счет подрядчика

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Изделие из нержавеющей стали по индивидуальным чертежам, состоящее из отводов с фланцами, размером 400х250х1,5 мм, для крепления в пол, соединенными пластиной из нержавею-щей стали, размером 1700х150х4 мм" Кол-во: 1.000

"Позиция 2" "Монтаж изделия из нержавеющей стали по индивидуальным чертежам, состоящее из отводов с фланцами, размером 400х250х1,5 мм, для крепления в пол, соединенными пластиной из нержавеющей стали, размером 1700х150х4 мм" Кол-во: 1.000

"Позиция 3" "Шлифованная профильная труба из нержавеющей стали 40х40х3 мм" Кол-во: 1.000

"Позиция 4" "Монтаж каркаса для усиления стеклянной перегородки из шлифованной профиль-ной трубы из нержавеющей стали 40х40х3 мм" Кол-во: 1.000

"Позиция 5" "Несущая стойка из нержавеющей стали, размером 100х100х3 мм, с подпятником толщиной 5 мм, для крепления в пол" Кол-во: 1.000

"Позиция 6" "Монтаж несущей стойки из нержавеющей стали, размером 100х100х3 мм, с под-пятником толщиной 5 мм, для крепления в пол" Кол-во: 1.000

"Позиция 7" "Стекло триплекс закаленный 5+5, прозрачный, сложной формы (трапеция, высота более 3 м)" Кол-во: 1.000

"Позиция 8" "Монтаж стекла триплекса закаленного 5+5, прозрачный, слож-ной формы (трапеция, высота более 3 м)" Кол-во: 1.000

"Позиция 9" "Изготовление лекала из материалов легко режущихся и под-дающимися обработке (изготовление отверстий, вырезы по фурнитуру) для проведения точных измерений изделий имею-щих сложную форму" Кол-во: 1.000

"Позиция 10" "Скрытая подсистема из стальной профильной трубы 40х20х3 мм и 40х40х3 мм и стального уголка 50х50х4, покрытие порош-ковой краской по шкале RAL (размеры 2005х2875 мм) для установки стекла" Кол-во: 1.000

"Позиция 11" "Демонтаж реечного потолка" Кол-во: 1.000

"Позиция 12" "Монтаж ранее демонтированного реечного потолка" Кол-во: 1.000

"Позиция 13" "Фланец крепления трубы из нержавеющей стали диаметром 100 мм, толщиной 3 мм, с отверстиями крепления в пол диаметром 10 мм" Кол-во: 1.000