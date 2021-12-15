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    Главная / Торги / Выполнение работ по изготовлению и монтажу стеклянных элементов в зонах МВЛ и ВВЛ Терминала «А»

    Выполнение работ по изготовлению и монтажу стеклянных элементов в зонах МВЛ и ВВЛ Терминала «А»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253037Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253037

    Наименование закупки

    Выполнение работ по изготовлению и монтажу стеклянных элементов в зонах МВЛ и ВВЛ Терминала «А»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 08:41

    Документация процедуры

    Запрос_КП_07.12.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-86-61

    Факс

    Адрес электронной почты

    Vadim.Shapirenko-Artemyev@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шапиренко-Артемьев Вадим Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выполнение работ по изготовлению и монтажу стеклянных элементов в зонах МВЛ и ВВЛ Терминала «А»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.12.2021 12:00 GMT +315.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253037Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по изготовлению и монтажу стеклянных элементов в зонах МВЛ и ВВЛ Терминала «А»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. 2-я Рейсовая, д.2, к.5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    по факту выполнения работ, доставка за счет подрядчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделие из нержавеющей стали по индивидуальным чертежам, состоящее из отводов с фланцами, размером 400х250х1,5 мм, для крепления в пол, соединенными пластиной из нержавею-щей стали, размером 1700х150х4 мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Монтаж изделия из нержавеющей стали по индивидуальным чертежам, состоящее из отводов с фланцами, размером 400х250х1,5 мм, для крепления в пол, соединенными пластиной из нержавеющей стали, размером 1700х150х4 мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Шлифованная профильная труба из нержавеющей стали 40х40х3 мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Монтаж каркаса для усиления стеклянной перегородки из шлифованной профиль-ной трубы из нержавеющей стали 40х40х3 мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Несущая стойка из нержавеющей стали, размером 100х100х3 мм, с подпятником толщиной 5 мм, для крепления в пол"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Монтаж несущей стойки из нержавеющей стали, размером 100х100х3 мм, с под-пятником толщиной 5 мм, для крепления в пол"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Стекло триплекс закаленный 5+5, прозрачный, сложной формы (трапеция, высота более 3 м)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Монтаж стекла триплекса закаленного 5+5, прозрачный, слож-ной формы (трапеция, высота более 3 м)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Изготовление лекала из материалов легко режущихся и под-дающимися обработке (изготовление отверстий, вырезы по фурнитуру) для проведения точных измерений изделий имею-щих сложную форму"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Скрытая подсистема из стальной профильной трубы 40х20х3 мм и 40х40х3 мм и стального уголка 50х50х4, покрытие порош-ковой краской по шкале RAL (размеры 2005х2875 мм) для установки стекла"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Демонтаж реечного потолка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Монтаж ранее демонтированного реечного потолка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Фланец крепления трубы из нержавеющей стали диаметром 100 мм, толщиной 3 мм, с отверстиями крепления в пол диаметром 10 мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Монтаж фланца крепления трубы из нержавеющей стали, диа-метром 100 мм, толщиной 3 мм, с отверстиями крепления в пол диаметром 10 мм"

    Кол-во: 1.000

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