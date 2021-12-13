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    Главная / Торги / Поставка кварцевого песка для тепловозов Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2022 году

    Поставка кварцевого песка для тепловозов Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2022 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 06:0013.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253036Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253036

    Наименование закупки

    Поставка кварцевого песка для тепловозов Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2022 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 08:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 34992 5-41-26

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    nesterov_an@yamal.gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нестеров Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кварцевого песка для тепловозов Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2022 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 06:00 GMT +313.12.2021 06:0013.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253036Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кварцевого песка для тепловозов Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2022 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629405, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Лабытнанги, мкр.Обская, ул.Ханмейское шоссе, д.26-вРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения товара. Доставка до склада покупателя входит в стоимость товара. Договор заключается по типовой форме покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песок кварцевый ЗКЗО2О3 0.5-2.5ММ ТУ ЦТД-5; ТУ М24706"

    Кол-во: 60.000

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