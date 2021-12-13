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    Главная / Торги / Поставка минераловатного утеплителя и комплектующих для плинтуса

    Поставка минераловатного утеплителя и комплектующих для плинтуса

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253031Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253031

    Наименование закупки

    Поставка минераловатного утеплителя и комплектующих для плинтуса

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 07:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-30-83

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Andreeva.TI@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреева Татьяна Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка минераловатного утеплителя и комплектующих для плинтуса

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253031Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка минераловатного утеплителя и комплектующих для плинтуса

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Плита минераловатная теплоизоляционная ПЖ-140 1000х500х50ММ"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 2"

    "Плинтус Arbiton напольный ПВХ дуб светло-серый 2500х26ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Уголок Arbiton внутренний ПВХ дуб светло-серый для ПВХ плинтуса"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 4"

    "Уголок Arbiton наружный ПВХ дуб светло-серый для ПВХ плинтуса"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 5"

    "Уголок Arbiton стыковочный ПВХ дуб светло-серый для ПВХ плинтуса"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 6"

    "Заглушка Arbiton для ПВХ плинтуса Arbiton ПВХ дуб светло-серый"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Трубка теплоизоляционная K-Flex ST 32х057 2М вспененный каучук черный 32057005508"

    Кол-во: 91.300

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