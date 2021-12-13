Поставка питьевой воды для Восточно-Сибирской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"

Условия договора

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 67 «Г»; г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 31 "А", 3 этаж. Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Поставщик обязуется поставлять Товар Покупателю с 01.01.2021 и по 31.12.2021 на основании поданных Покупателем заявок. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки каждой партии товара, на основании счета, счет фактуры и подписанной обеими сторонами товарной накладной в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.