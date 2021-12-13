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    Главная / Торги / Поставка питьевой воды для Восточно-Сибирской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"

    Поставка питьевой воды для Восточно-Сибирской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 08:0013.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253022Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253022

    Наименование закупки

    Поставка питьевой воды для Восточно-Сибирской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 12:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Контактный телефон

    +7 391 226-62-63

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    y.kazakova@vsvch.gazbez.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка питьевой воды для Восточно-Сибирской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 08:00 GMT +313.12.2021 08:0013.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253022Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка питьевой воды для Восточно-Сибирской ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 67 «Г»; г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 31 "А", 3 этаж.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик обязуется поставлять Товар Покупателю с 01.01.2021 и по 31.12.2021 на основании поданных Покупателем заявок. Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки каждой партии товара, на основании счета, счет фактуры и подписанной обеими сторонами товарной накладной в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода питьевая бутилированная артезианская Заповедная вода негазированная первой категории 19Л ПЭТ ООО "Водовоз""

    Кол-во: 500.000

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