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    Главная / Торги / Поставка инвентаря и хозяйственных принадлежностей.

    Поставка инвентаря и хозяйственных принадлежностей.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 03:3013.12.2021 03:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253016Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253016

    Наименование закупки

    Поставка инвентаря и хозяйственных принадлежностей.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 08:07

    Документация процедуры

    Договор_поставки.docx

    Приложение__1_._Спецификация._Инвентарь_и_хозтовары..xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"

    Юридический адрес

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Почтовый адрес

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Контактный телефон

    +7 902 556-04-67

    Факс

    +7 495 122-20-00

    Адрес электронной почты

    p.khmelnitskiy@gazprom-helium.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хмельницкий Павел Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инвентаря и хозяйственных принадлежностей.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 03:30 GMT +313.12.2021 03:3013.12.2021 03:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253016Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инвентаря и хозяйственных принадлежностей.

    Начальная цена

    132 913,09

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, Приморский край, Надеждинский муниципальный район, Надеждинское сельское поселение, село Вольно – Надеждинское, территория ТОР Надеждинская, ул. Центральная дом 5, «Административно–бытовой корпус».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата стоимости Товара осуществляется Покупателем в течение 15 рабочих дней с даты поставки Товара, подписания сторонами Товарной накладной (Торг-12) и предоставления Поставщиком счета на оплату.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"

    Адрес местонахождения

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коврик входной влаговпитывающий ребристый на резиновой основе 80х120ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Штанга телескопическая Grass AF05002 60х200СМ алюминий IT-0250"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Держатель Grass 45СМ микрофибра, пластик с шубкой IT-0443"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Шторка для ванной комнаты Delphinium WS-816 (Н-6) полиэстер 180х200СМ бежевый"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Перчатки медицинские смотровые нестерильные Benovy латекс синий неопудренные текстурированные повышенной прочности 25ПАР"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Вантуз универсальный Экси 14СМ резиновый с деревянной ручкой"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Салфетка хозяйственная микрофибра в ассортименте 500х600ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Средство для ванн Mr Muscle 5 в1 500МЛ флакон с триггером"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Щетка жесткая Vileda Professiona Эко для пола 6-рядная 300ММ пластик зеленый"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Движок для уборки снега Экси ДОФ формованный сталь оцинкованная 0.8ММ 750х600ММ СУ135"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Сгон изогнутый Grass для пола AF04045 75СМ сталь, резина IT-0281"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 12"

    "Ледоруб кованный Б3 металлическая труба с пластмассовой ручкой 2.1КГ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 13"

    "Черенок для лопат шлифованный деревянный 35ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 14"

    "Лопата уборочная снеговая без черенка Экси ЛС оцинкованная сталь 380х400ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 15"

    "Освежитель воздуха Symphony Весенняя свежесть 300МЛ Г"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 16"

    "Насадка для швабры микрофибра"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 17"

    "Перчатки хозяйственные резиновые GLOVES латексные L ГОСТ 20010-93"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 18"

    "Средство чистящее Grass WC-gel кислотное жидкость для сантехники 5Л"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Салфетка хозяйственная универсальная Aqualine вискоза желтый 380х380ММ 6ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 20"

    "Полотно вафельное отбеленное 45СМ 60М 140Г/М2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Лопата уборочная снеговая с планкой пластиковая алюминиевый черенок 550х410ММ 1420ММ 0229-Профи"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 22"

    "Салфетка хозяйственная Эконом спанлейс белый 200х230ММ 200ШТ в рулоне"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 23"

    "Тряпка для пола Maxi микрофибра 1000х800ММ 220-225Г/М2 в ассортименте"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 24"

    "Салфетка хозяйственная Grass Magic Glass микрофибра голубой 400х500ММ 10ШТ IT-0749"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Губка для мытья посуды металлическая 90х90х45ММ металлик 10ШТ 150Г М-07"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Мыло жидкое пенка Grass Milana сливочно-лимонный десерт 500МЛ флакон с дозатором"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 27"

    "Средство чистящее Cillit Bang Бриллиант универсальное гель от ржавчины, известковых, органических отложений 0.45Л"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 28"

    "Средство чистящее Санокс гель для сантехники 1.1Л"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Средство чистящее ДП-ДиХлор таблетки 1КГ для дезинфекции банка 300ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Средство чистящее Честный продукт Суржанано паста 0.3КГ против ржавчины"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 31"

    "Средство для стекол жидкость Минута с нашатырным спиртом с триггером синий 500МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 32"

    "Средство моющее концентрированное щелочное жидкость Grass CLEO для чистки любых поверхностей канистра 5200Г 5000МЛ 125415"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Средство для посудомоечных машин таблетки Grass Colorit Plus для мытья посуды банка 100ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Губка для мытья посуды Пятиминутка поролон/абразив 95х65х30ММ ассорти 11ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 35"

    "Метла плоская синтетическая 350х30х190ММ с деревянным черенком"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 36"

    "Салфетки бумажные 1-слойные 24х24СМ белые 100ШТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 37"

    "Салфетка хозяйственная универсальная GLARE вискоза в ассортименте 300x380ММ 5ШТ ООО "ММЗ" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 38"

    "Средство чистящее Чистоделофф Пемоксоль Санитарный с хлором порошок 0.5КГ белый банка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Средство чистящее Bref Сила-Актив с антибактериальным эффектом блок 0.05КГ 3ШТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 40"

    "Мешки для мусора МирПак Стройка ПВД 240Л 70МКМ 130х90СМ черные 10ШТ рулон"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 41"

    "Средство дезинфицирующее DESO C9 антисептик кожный жидкость GRASS для рук канистра 5Л на основе изопропилового спирта Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Перчатки защитные рабочие Люкс хлопчатобумажные с двойной латексной заливкой 9 класс вязки 13"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 43"

    "Средство для мытья посуды гель Fairy Сочный лимон 900МЛ флакон ПЭТ"

    Кол-во: 24.000

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