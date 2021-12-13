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    Главная / Торги / Поставка офисной бумаги

    Поставка офисной бумаги

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 05:0013.12.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253014Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253014

    Наименование закупки

    Поставка офисной бумаги

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 04:54

    Документация процедуры

    Договор_поставки.docx

    Приложение__1_._Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"

    Юридический адрес

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Почтовый адрес

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Контактный телефон

    +7 902 556-04-67

    Факс

    +7 495 122-20-00

    Адрес электронной почты

    p.khmelnitskiy@gazprom-helium.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хмельницкий Павел Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка офисной бумаги

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 05:00 GMT +313.12.2021 05:0013.12.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253014Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной бумаги

    Начальная цена

    262 274,35

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, Приморский край, Надеждинский муниципальный район, Надеждинское сельское поселение, село Вольно – Надеждинское, территория ТОР Надеждинская, ул. Центральная дом 5, «Административно–бытовой корпус».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата стоимости Товара осуществляется Покупателем в течение 15 рабочих дней с даты поставки Товара, подписания сторонами Товарной накладной (Торг-12) и предоставления Поставщиком счета на оплату.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГЕЛИЙ СЕРВИС"

    Адрес местонахождения

    692481, Российская Федерация, Приморский край, Надеждинский Район, С Вольно-Надеждинское, Территория Тор Надеждинская, Территория Тор Надеждинская

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага офисная Х-Brite А3 80Г/М2 A 169ПРОЦ 500ЛИСТ белая Индонезия"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 2"

    "Бумага офисная PP-White А4 80Г/М2 A 167ПРОЦ 500ЛИСТ белая"

    Кол-во: 1055.000

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    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
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