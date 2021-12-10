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    Главная / Торги / Техническое обслуживание оргтехники

    Техническое обслуживание оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 06:3010.12.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253007Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253007

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 21:43

    Документация процедуры

    Проект_договора_на_ТО_принтеров.docx

    АНКЕТА.docx

    Сведения_о_НМЦД_6.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
    Все закупки и тендеры УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Юридический адрес

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тургенева, 26а

    Почтовый адрес

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тургенева, 26а

    Контактный телефон

    +7 343 227-40-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    E.Lukashevich@gge.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукашевич Евгений Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Техническое обслуживание оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 06:30 GMT +310.12.2021 06:3010.12.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253007Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание оргтехники

    Начальная цена

    46 909,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, 620075, город Екатеринбург, улица Тургенева, дом 26 а.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями проекта договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тургенева, 26а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание оргтехники"

    Кол-во: 27.000

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