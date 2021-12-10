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Наименование закупки
Поставка сплит-систем для нужд ООО «Газпром добыча Надым»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.12.2021 19:54
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Контактный телефон
(812)613-04-62
Факс
Адрес электронной почты
autalanin@komplekt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Таланин Андрей Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сплит-систем для нужд ООО «Газпром добыча Надым»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 00:00 GMT +310.12.2021 00:0010.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253001Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сплит-систем для нужд ООО «Газпром добыча Надым»
Начальная цена
680 689,32
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
По факту поставки продукции в течение 15 рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов в соответствии с договором поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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