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    Главная / Торги / Поставка сплит-систем для нужд ООО «Газпром добыча Надым»

    Поставка сплит-систем для нужд ООО «Газпром добыча Надым»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 00:0010.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253001Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253001

    Наименование закупки

    Поставка сплит-систем для нужд ООО «Газпром добыча Надым»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 19:54

    Документация процедуры

    Договор_поставки_Надым.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812)613-04-62

    Факс

    Адрес электронной почты

    autalanin@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Таланин Андрей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сплит-систем для нужд ООО «Газпром добыча Надым»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 00:00 GMT +310.12.2021 00:0010.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253001Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сплит-систем для нужд ООО «Газпром добыча Надым»

    Начальная цена

    680 689,32

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    По факту поставки продукции в течение 15 рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов в соответствии с договором поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сплит-система настенного типа Аэро Иксиа AI-07CRB/AI-07CRBE охлаждение/обогрев 2.19КВТ 2.34КВТ в составе: внутренний блок AI-07CRB, внешний блок AI-07CRBE с зимним комплектом -30 ТУ 4862-007-22330703-2015 ООО "АЭРО ИКСИА" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Сплит-система настенного типа Аэро Иксиа AI-07CRB/AI-07CRBE охлаждение/обогрев 2.19КВТ 2.34КВТ 710х250х189ММ 685х430х260ММ в составе: внутренний блок AI-07CRB - 2ШТ, внешний блок AI-07CRBE с НТК - 30 - 2ШТ, согласователь работы БУРР-1М - 1ШТ, адаптер БИС - 1М - 2ШТ ТУ 4862-007-22330703-2015 ООО "АЭРО ИКСИА" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Сплит-система настенного типа Аэро Иксиа AI-09CRA/ AI-09CRAE охлаждение/обогрев 2.55КВТ 2.65КВТ 744х254х185ММ 720х428х310ММ в составе: внутренний блок AI-09CRA – 2ШТ, внешний блок AI-09CRAE с НТК -40 – 2ШТ, управляющий блок ротации БУРР-1 М – 1ШТ, исполнительный блок ротации БИС-1 М – 2ШТ ТУ 4862-007-22330703-2015 ООО "АЭРО ИКСИА" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Сплит-система настенного типа Aero IXIA AI-07CRAE/-40/ AI-07CRA охлаждение/обогрев 2.25КВТ 2.3КВТ 730х254х170ММ 720х428х310ММ блок наружный с низкотемпературным комплектом НТК- 40 AI-07CRAE/-40 2ШТ, блок внутренний AI-07CRA 2ШТ, блок исполнительный БИС-1М 2ШТ, блок ротации БУРР-1М ТУ 4862-007-22330703-2015"

    Кол-во: 1.000

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