Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Хладагент фреон г. Вологда

    Хладагент фреон г. Вологда

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 11:3009.12.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252999Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252999

    Наименование закупки

    Хладагент фреон г. Вологда

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 19:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 861 994-42-37

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Nataljya.Sudenko@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суденко Наталья Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Хладагент фреон г. Вологда

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 11:30 GMT +309.12.2021 11:3009.12.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252999Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хладагент фреон г. Вологда

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, г. Вологда, гиляровского 58Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хладагент фреон R-410"

    Кол-во: 52.000

    "Позиция 2"

    "Хладагент фреон R-22"

    Кол-во: 39.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 78076
    Выполнение работ по ремонту установок контроля микроклимата в кабинетах лечебного корпуса ОЦ «Санаторий ЮГ» для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2018 году
    Выполнение работ по ремонту установок контроля микроклимата в кабинетах лечебного корпуса ОЦ...
    78076
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    478 614
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 80519
    Услуги по техническому обслуживанию вентиляционных каналов для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ" (в соответствии со спецификацией)
    Услуги по техническому обслуживанию вентиляционных каналов для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ" (в...
    80519
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Ценовой запрос № 83384
    Оказание услуг по техническому обслуживанию холодильного оборудования ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»
    Оказание услуг по техническому обслуживанию холодильного оборудования ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»
    83384
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    55 966
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУ "ОЦСОГПВИИ"
    Ценовой запрос № 89114
    Оказание услуг по очистке и дезинфекции системы вентиляции пищеблока административного здания по адресу: г. Н.Новгород, ул. В.Шишкова, д.2, корп.2.
    Оказание услуг по очистке и дезинфекции системы вентиляции пищеблока административного здания...
    89114
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.03.2019 08:00(GMT+03:00)
    21
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить