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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров (климатического оборудования) для нужд Ханты-Мансийского филиала

    Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров (климатического оборудования) для нужд Ханты-Мансийского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252979Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252979

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров (климатического оборудования) для нужд Ханты-Мансийского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 18:12

    Документация процедуры

    Анкета.docx

    Договор.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Контактный телефон

    +7 495 625-95-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@gge.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исмагиова Камилла Рустемовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров (климатического оборудования) для нужд Ханты-Мансийского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.12.2021 10:00 GMT +316.12.2021 10:0016.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252979Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров (климатического оборудования) для нужд Ханты-Мансийского филиала

    Начальная цена

    72 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, г. Ханты-Мансийск, ул. Бориса Щербины, д. 1, 1 и 2 этажи.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно условиям проекта договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Наименование заказчика

    ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание кондиционеров (климатического оборудования) Заказчика (16 кондиционеров 2 раза в год)"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 2"

    "Техническое обслуживание кондиционеров (климатического оборудования) Заказчика (2 кондиционера ежемесячно)"

    Кол-во: 24.000

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