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    Главная / Торги / Поставка хозяйственно-бытовых товаров для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Поставка хозяйственно-бытовых товаров для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252974Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252974

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственно-бытовых товаров для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 18:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Юридический адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Почтовый адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Контактный телефон

    +7 861 200-49-00

    Факс

    +7 861 213-10-97

    Адрес электронной почты

    a.allahverdov@kuban.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аллахвердов Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственно-бытовых товаров для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 08:00 GMT +310.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252974Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственно-бытовых товаров для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Республика Коми, г.Сосногорск, ул.Энергетиков,16. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по настоящему договору за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней со дня подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (или универсального передаточного документа).Поставка товара производится силами поставщика и за его счет. Договор заключается с помощью функционала ЭДО ЭТП ГПБ (https://edo.etpgpb.ru)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство чистящее Санокс гель для сантехники 0.75Л"

    Кол-во: 242.000

    "Позиция 2"

    "Средство чистящее Санокс гель для сантехники 0.75Л"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Средство чистящее Comet Двойной эффект порошок 0.475КГ"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 4"

    "Средство чистящее Domestos с отбеливающим эффектом гель 0.5Л"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 5"

    "Средство чистящее Туалетный утенок Морской гель для уборки туалета 500Л"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Средство чистящее Пемолюкс Сода 3 эффект универсальное 0.4КГ"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 7"

    "Средство чистящее Cif Актив универсальное крем-гель 500Л"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 8"

    "Средство чистящее Comet гель Лимон 0.5Л"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 9"

    "Средство чистящее Cillit Magic 0.45КГ для удаления ржавчины и известкового налета с распылителем"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 10"

    "Средство для стекол Chirton флакон с курком 500МЛ для стекол и зеркал в ассортименте"

    Кол-во: 50.000

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