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    Главная / Торги / Поставка наборов автомобилиста

    Поставка наборов автомобилиста

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252972Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252972

    Наименование закупки

    Поставка наборов автомобилиста

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 19:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Контактный телефон

    +7 495 355-98-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    lukashov@gaznadzor.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукашов Роман Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка наборов автомобилиста

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 07:00 GMT +310.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252972Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка наборов автомобилиста

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 календарных дней с момента поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор автомобилиста для автомобиля категории M1 сумка, огнетушитель ОП-2, трос, жилет, аптечка"

    Кол-во: 15.000

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