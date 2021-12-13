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    Главная / Торги / Поставка оборудования для обслуживания ВС_МТО

    Поставка оборудования для обслуживания ВС_МТО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252969Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252969

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для обслуживания ВС_МТО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 15:44

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭТП_ГПБ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Контактный телефон

    (732) 6-45-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    evdokimova.me@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Евдокимова Марина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования для обслуживания ВС_МТО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 09:00 GMT +313.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252969Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для обслуживания ВС_МТО

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 108824, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево». Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (торг-12), при наличии выставленного Поставщиком счёта-фактуры, или универсального передаточного документа (УПД). Срок поставки товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термогигрометр цифровой RGK TH-10 -10...+50ГРАД ЦЕЛЬС 130х22х78ММ 110Г с поверкой"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Весы платформенные напольные Смартвес ВП-150 средний (III) 150КГ 50Г 450х600ММ -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС LED дисплей, со стойкой 1160х220х620ММ 13КГ Россия"

    Кол-во: 1.000

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