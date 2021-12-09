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    Главная / Торги / Макрорегиональный филиал "Сибирь". Конвектор электрический NOBO NFK 4W20 2кВт, конвектор электрический NOBO NFK 4W10 1кВт, ножки регулировочные NOBO FS40 для конвекторов Nobo 70x260x50мм

    Макрорегиональный филиал "Сибирь". Конвектор электрический NOBO NFK 4W20 2кВт, конвектор электрический NOBO NFK 4W10 1кВт, ножки регулировочные NOBO FS40 для конвекторов Nobo 70x260x50мм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 17:0009.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252964Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252964

    Наименование закупки

    Макрорегиональный филиал "Сибирь". Конвектор электрический NOBO NFK 4W20 2кВт, конвектор электрический NOBO NFK 4W10 1кВт, ножки регулировочные NOBO FS40 для конвекторов Nobo 70x260x50мм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 17:37

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 991 41-76435

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Podres@south.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Подрес Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Макрорегиональный филиал "Сибирь". Конвектор электрический NOBO NFK 4W20 2кВт, конвектор электрический NOBO NFK 4W10 1кВт, ножки регулировочные NOBO FS40 для конвекторов Nobo 70x260x50мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 17:00 GMT +309.12.2021 17:0009.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252964Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Макрорегиональный филиал "Сибирь". Конвектор электрический NOBO NFK 4W20 2кВт, конвектор электрический NOBO NFK 4W10 1кВт, ножки регулировочные NOBO FS40 для конвекторов Nobo 70x260x50мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина 169аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конвектор электрический NOBO NFK 4W20 2кВт"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 2"

    "Конвектор электрический NOBO NFK 4W10 1кВт"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 3"

    "Ножки регулировочные NOBO FS40 для конвекторов Nobo 70x260x50мм"

    Кол-во: 22.000

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