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    Главная / Торги / Архангельский филиал. Рубильник реверсивный ABB OT40F3С 1SCA104913R1001 3P 40А

    Архангельский филиал. Рубильник реверсивный ABB OT40F3С 1SCA104913R1001 3P 40А

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 11:0009.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252962Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252962

    Наименование закупки

    Архангельский филиал. Рубильник реверсивный ABB OT40F3С 1SCA104913R1001 3P 40А

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 17:30

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 991 41-76435

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Podres@south.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Подрес Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Архангельский филиал. Рубильник реверсивный ABB OT40F3С 1SCA104913R1001 3P 40А

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 11:00 GMT +309.12.2021 11:0009.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252962Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Архангельский филиал. Рубильник реверсивный ABB OT40F3С 1SCA104913R1001 3P 40А

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Архангельская область, г. Архангельск, пр-т. Ломоносова, д.142Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рубильник реверсивный ABB OT40F3С 1SCA104913R1001 3P 40А"

    Кол-во: 2.000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 11:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
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