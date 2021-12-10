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    Главная / Торги / Поставка Сервера Depo Storm

    Поставка Сервера Depo Storm

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252958Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252958

    Наименование закупки

    Поставка Сервера Depo Storm

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 17:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД"

    Юридический адрес

    173025, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Попова, 10 кабинет 1

    Почтовый адрес

    173025, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Попова, 10

    Контактный телефон

    +7 8162 98-30-13

    Факс

    +7 8162 98-30-89

    Адрес электронной почты

    ilina@novmrg.natm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ильина Мария Филипповна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка Сервера Depo Storm

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252958Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Сервера Depo Storm

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новгородская область, г. Великий Новгород, ул Попова д.10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в размере 100% в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента подписания товарной накладной, акта приема-передачи товарно-материальных ценностей.. Поставщик поставляет товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Разгрузка товара должна быть осуществлена в зону приемки товара (вспомогательное помещение центрального офиса по адресу: Великий Новгород, ул. Попова дом 10, 1 этаж). Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД"

    Адрес местонахождения

    173025, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Попова, 10 кабинет 1

    173025, Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, Попова, 10

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сервер Depo Storm 3400Z2 2х Intel Xeon E5-2603v4 6ядер/6потоков 1.7ГГЦ DDR4 ECC REG 64ГБ/2х32ГБ 15МГБ Integrated конфигурация платы: DP, 16 DIMM, интегрированная сетевая карта 2х1Gb (RJ-45), модуль удаленного управления: интегрированный IPMI 2.0+KVM-over-LAN с выделенным портом, дисковый массив: 1х300ГБ, SAS - накопитель (10000ОБ/МИН), блок питания: сдвоенный блок питания 800W c избыточностью и горячей заменой"

    Кол-во: 1.000

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