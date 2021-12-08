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    Главная / Торги / 1116 Сталь листовая в г.Тамбов

    1116 Сталь листовая в г.Тамбов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 10:0008.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252956Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252956

    Наименование закупки

    1116 Сталь листовая в г.Тамбов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 17:27

    Документация процедуры

    Памятки_Поставщику_обязательны_к_ознакомлению.zip

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 918 477-59-94

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    viktoriya.dzhafarova@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Джафарова Виктория Бахтияровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    1116 Сталь листовая в г.Тамбов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.12.2021 10:00 GMT +308.12.2021 10:0008.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252956Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1116 Сталь листовая в г.Тамбов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д.10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сталь листовая B1500 x L1500мм s10мм"

    Кол-во: 1.000

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