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    Главная / Торги / Поставка материалов ВКСиСО (8168)

    Поставка материалов ВКСиСО (8168)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 18:0010.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252955Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252955

    Наименование закупки

    Поставка материалов ВКСиСО (8168)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 17:39

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал по управлению служебными зданиями ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 613-28-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    i.zuev@filialusz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зуев Игорь Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов ВКСиСО (8168)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 18:00 GMT +310.12.2021 18:0010.12.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252955Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов ВКСиСО (8168)

    Начальная цена

    431 394,37

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, ПГТ «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 15 рабочих дней после поставки ТМЦ, доставка в течении 60 рабочих дней после подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Источник питания DTM1207 аккумулятор 12В,емкость 7 А/Ч"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 2"

    "Батарея аккумуляторная Delta DT 1217 12В 7А.Ч 151х65х95ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Видеокамера купольная IP LTV-GICDM3-E801-V1 IP67 2560х1440 12В PoE (IEEE 802.3af) -40...+60ГРАД ЦЕЛЬС 1/2.7" CMOS f=2.8-12ММ 30-50М механический ИК-фильтр"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 4"

    "Коммутатор Eltex MES2428P 24 порта размещение в стойке 1U с поддержкой PoE"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Саморез гипсокартон-металл 3.5ММх32ММ серебристый/ черный сталь 100ШТ ОАО Речицкий метизный завод Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Хомут-стяжка кабельный Lanmaster TWT-CV-300 3.6х300ММ нейлон белый 100ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Модуль контроллера базовый процессорный компактный Ethernet-контроллер Beckhoff CX9020-0111 с процессором ARM Cortex™ A8 с тактовой частотой 1 ГГц, монтируемый на DIN рейку"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Вентилятор осевой NMB 08038RA-24P-EA-00 129М3/Ч 5500ОБ/МИН 9.6ВТ 24В 0.21КГ 80х80х38ММ 51дБА"

    Кол-во: 1.000

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