Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится в размере 100% в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента подписания товарной накладной, акта приема-передачи товарно-материальных ценностей. Поставщик поставляет товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Разгрузка товара должна быть осуществлена в зону приемки товара. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.