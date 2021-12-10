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    Главная / Торги / Оказание образовательных услуг

    Оказание образовательных услуг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252943Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252943

    Наименование закупки

    Оказание образовательных услуг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 16:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Грозный
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Грозный

    Юридический адрес

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Почтовый адрес

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Контактный телефон

    +7 963 599-66-77

    Факс

    +7 8712 29-50-41

    Адрес электронной почты

    apti_ibriev@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибриев Апти Моххамед-Эминович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Чеченская Республика*

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание образовательных услуг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 08:00 GMT +310.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252943Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание образовательных услуг

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Чеченская Республика*, г. Грозный, ул. Восточная Объездная,д.13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечесления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром трансгаз Грозный
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Грозный

    Адрес местонахождения

    364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Образовательные услуги по повышению квалификации в области промышленной безопасности"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Образовательные услуги по программе дополнительного профессионального образования Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 16Ч"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Образовательные услуги по программе дополнительного профессионального образования Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность 28Ч"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Образовательные услуги по программе дополнительного профессионального образования Охрана труда для руководителей и специалистов 40Ч"

    Кол-во: 1.000

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