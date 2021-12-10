www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Оказание образовательных услуг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 16:59
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В
Почтовый адрес
364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В
Контактный телефон
+7 963 599-66-77
Факс
+7 8712 29-50-41
Адрес электронной почты
apti_ibriev@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ибриев Апти Моххамед-Эминович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание образовательных услуг
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 08:00 GMT +310.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252943Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание образовательных услуг
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Чеченская Республика*, г. Грозный, ул. Восточная Объездная,д.13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечесления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Грозный
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Грозный
Адрес местонахождения
364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, г Грозный, Восточная Объездная, 13В
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.