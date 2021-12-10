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    Главная / Торги / Дез. средства

    Дез. средства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252942Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252942

    Наименование закупки

    Дез. средства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 16:55

    Документация процедуры

    Техническое_задание_1.docx

    Проект_договора_поставки_Дез.средства.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Южный филиал Федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы"
    Все закупки и тендеры ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Фуркасовский, 6

    Почтовый адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул.Суворова, д.91

    Контактный телефон

    +7 863 210-05-02 доб. 3857

    Факс

    Адрес электронной почты

    l.kostina@gge.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Костина Лидия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Дез. средства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 11:00 GMT +310.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252942Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дез. средства

    Начальная цена

    17 550,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, 344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Суворова, дом 91Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной / универсального передаточного документа (УПД). Поставка Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Фуркасовский, 6

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул.Суворова, д.91

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство дезинфицирующее ОЗАЛИЗ (пропанол-1,2) Форма выпуска - Флакон 0,75 л."

    Кол-во: 22.500

    "Позиция 2"

    "Средство дезинфицирующее антисептик УМИЛОН (бензэтоний хлорид) Форма выпуска -Флакон 0,5 л."

    Кол-во: 15.000

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