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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Дез. средства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 16:55
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Фуркасовский, 6
Почтовый адрес
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул.Суворова, д.91
Контактный телефон
+7 863 210-05-02 доб. 3857
Факс
Адрес электронной почты
l.kostina@gge.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костина Лидия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Дез. средства
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 11:00 GMT +310.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252942Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дез. средства
Начальная цена
17 550,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ростовская область, 344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Суворова, дом 91Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной / универсального передаточного документа (УПД). Поставка Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Все закупки и тендеры ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Фуркасовский, 6
344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул.Суворова, д.91
Кол-во: 22.500
Кол-во: 15.000
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