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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 17:48
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Контактный телефон
+7 495 355-98-11
Факс
Адрес электронной почты
lukashov@gaznadzor.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лукашов Роман Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 07:00 GMT +310.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252941Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, 117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 15 календарных дней с момента поставки товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Кол-во: 800.000
Кол-во: 800.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 1500.000
Кол-во: 250.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 700.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
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