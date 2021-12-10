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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров.

    Поставка канцелярских товаров.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252941Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252941

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 17:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Контактный телефон

    +7 495 355-98-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    lukashov@gaznadzor.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукашов Роман Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских товаров.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 07:00 GMT +310.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252941Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 календарных дней с момента поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ручка шариковая неавтоматическая Brauberg Офисная синий 0.5ММ 1ММ пластик со сменой стержня белый/синий 140662"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 2"

    "Ручка шариковая неавтоматическая Attache Style синий 0.5ММ 0.7ММ прорезиненный синий"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 3"

    "Клей-карандаш Workmate ПВА 8Г бесцветный для бумаги и картона"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 4"

    "Ластик Koh-i-Noor Hardtmuth 300/80 каучук прямоугольный белый 220400 для чернографитных карандашей 25х20х6ММ"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 5"

    "Карандаш простой Koh-I-Noor Triangle дерево серебристый 190ММ с ластиком"

    Кол-во: 1500.000

    "Позиция 6"

    "Точилка Milan Capsule 1 отверстие пластик в ассортименте 24ШТ металлический сердечник, диаметр затачиваемого карандаша 8ММ, с контейнером для стружки, без индикатора заточки Испания"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 7"

    "Корректор лента Brauberg Black&White 5ММх8М корпус черный тонированный, механизм перемотки 227800"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 8"

    "Корректор ручка Attache Economy 8МЛ быстросохнущая основа 847111"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 9"

    "Набор маркеров Erich Krause Visioline V-20 текстовыделителей 0.6-5.2ММ 4 цвета скошенный 4ШТ"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 10"

    "Ножницы офисные остроконечные для правши OfficeSpace 19СМ двухсторонняя заточка лезвий, ручки из пластика"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 11"

    "Линейка deVente Air Fluo 30СМ полистирол непрозрачный ассорти неон 5091503"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 12"

    "Стикер Post-it Original Лето 76x76ММ 5 цветов неон 500ЛИСТ 70Г/КВ.М 564963 Россия"

    Кол-во: 700.000

    "Позиция 13"

    "Закладка клейкая Attache 12х45ММ 5 цветов по 20ЛИСТ пластиковая 144630 в блистере"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 14"

    "Стикер с клеевым краем Attache Selection 38х51ММ 4 цвета неоновые 200ЛИСТ 383715"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 15"

    "Зажим для бумаги Attache металл 15ММ 60ЛИСТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 16"

    "Зажим для бумаги Attache Economy металл 41ММ черный 12ШТ 170ЛИСТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 17"

    "Папка-регистратор Attache Economy 75ММ A4 бумвинил черная 480ЛИСТ 10ШТ 871783 Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 18"

    "Короб архивный на 2 завязках Attache Economy 150х240х320ММ гофрокартон бурый 150ММ 1500ЛИСТ складной 5ШТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 19"

    "Степлер Reiter RG PS-273F 24/6 , 26/6 30ЛИСТ 55ММ пластиковый корпус, металлический механизм оранжевый 182х72х44ММ схема вложения: 12 Китай"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 20"

    "Скобы для степлера Attache N24/6 металл оцинкованный серебристый 1000ШТ 30ЛИСТ 139205"

    Кол-во: 50.000

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