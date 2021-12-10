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    Главная / Торги / Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром инвест"

    Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром инвест"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252936Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252936

    Наименование закупки

    Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром инвест"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 17:14

    Документация процедуры

    Документация_эл._магазин.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Контактный телефон

    4551700

    Факс

    +7 812 612-86-01

    Адрес электронной почты

    yuschukina@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щукина Юлия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 12:00 GMT +310.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252936Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    633 600,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6, литер Д.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней после получения Покупателем счёта, товарной накладной и при наличии счета-фактуры. Доставка за счет Поставщика в течение 10 рабочих дней после подписания договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "IP-телефон VoIP Yealink CP920 серебристый ieee 802.3af монохромный 248х120"

    Кол-во: 11.000

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