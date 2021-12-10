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Наименование закупки
Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром инвест"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 17:14
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Контактный телефон
4551700
Факс
+7 812 612-86-01
Адрес электронной почты
yuschukina@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Щукина Юлия Николаевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром инвест"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 12:00 GMT +310.12.2021 12:0010.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252936Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром инвест"
Начальная цена
633 600,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д.6, литер Д.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней после получения Покупателем счёта, товарной накладной и при наличии счета-фактуры. Доставка за счет Поставщика в течение 10 рабочих дней после подписания договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром инвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Кол-во: 11.000
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