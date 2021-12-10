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    Главная / Торги / Поставка продукции ССД (муфты, гильзы, комплекты кассет)

    Поставка продукции ССД (муфты, гильзы, комплекты кассет)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252931Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252931

    Наименование закупки

    Поставка продукции ССД (муфты, гильзы, комплекты кассет)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 16:53

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром телеком
    Все закупки и тендеры Газпром телеком

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Контактный телефон

    +7 495 380-71-81

    Факс

    +7 495 428-40-20

    Адрес электронной почты

    n.grishin@svyaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гришин Николай Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка продукции ССД (муфты, гильзы, комплекты кассет)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252931Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продукции ССД (муфты, гильзы, комплекты кассет)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, производственная база ООО "Газпром телеком"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка за счет поставщика, оплата в течение 15 рабочих дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром телеком
    Все закупки и тендеры Газпром телеком

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта укороченная ССД МОГ-У-22-1К4845 920х90ММ 130101-00051"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Гильза термоусаживаемая ССД КДЗС-4525 45ММ 130109-00014"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 3"

    "Комплект кассеты ССД КТ-3645 стяжки, маркеры, КДЗС 40шт, петли, поворотный кронштейн 130106-00103"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Муфта тупиковая ССД МОГ-Т3-40-1КБ4845 500х146ММ 130101-00077"

    Кол-во: 10.000

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