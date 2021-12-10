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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка продукции ССД (муфты, гильзы, комплекты кассет)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 16:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Контактный телефон
+7 495 380-71-81
Факс
+7 495 428-40-20
Адрес электронной почты
n.grishin@svyaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гришин Николай Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продукции ССД (муфты, гильзы, комплекты кассет)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252931Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продукции ССД (муфты, гильзы, комплекты кассет)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, производственная база ООО "Газпром телеком"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
доставка за счет поставщика, оплата в течение 15 рабочих дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром телеком
Все закупки и тендеры Газпром телеком
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Кол-во: 30.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 10.000
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