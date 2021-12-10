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Наименование закупки
Поставка ноутбука для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 16:37
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5
Почтовый адрес
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н
Контактный телефон
+7 86148 5-58-65
Факс
+7 86148 5-58-06
Адрес электронной почты
r.buranbaev@gazprom-transservice.ru
Ф.И.О. контактного лица
Буранбаев Руслан Рафикович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ноутбука для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252920Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ноутбука для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодарский край, г.Темрюк. порт, территория ООО "Газпром транссервис"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
поставка в течение 14 календарных дней с момента заключения договора, оплата в течение 15 рабочих дней с даты поставки товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром транссервис"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"
Адрес местонахождения
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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