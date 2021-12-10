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    Главная / Торги / Поставка ноутбука для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис"

    Поставка ноутбука для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252920Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252920

    Наименование закупки

    Поставка ноутбука для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 16:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Юридический адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    Почтовый адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Контактный телефон

    +7 86148 5-58-65

    Факс

    +7 86148 5-58-06

    Адрес электронной почты

    r.buranbaev@gazprom-transservice.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буранбаев Руслан Рафикович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ноутбука для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252920Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ноутбука для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г.Темрюк. порт, территория ООО "Газпром транссервис"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставка в течение 14 календарных дней с момента заключения договора, оплата в течение 15 рабочих дней с даты поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Адрес местонахождения

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Программное обеспечение Microsoft Windows 10 Professional"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Мышь компьютерная Logitech Wireless Mouse M705 USB черный 4 кнопки 1200dpi оптический лазерный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Программное обеспечение Microsoft Office Home and Business 2019 Rus Only Medialess P6 T5D-03361"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Ноутбук Asus TUF Dash F15 FX516PR 15.6ДЮЙМ FHD 1920х1080 Intel® Core i7-11370H 3200МГЦ 16ГБ DDR4 NVIDIA GeForce RTX 3070 1ТБ SSD HDMI, USB, LAN, Wi-Fi 2КГ FX516PR-AZ019"

    Кол-во: 1.000

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