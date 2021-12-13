Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка инструментов для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис"

    Поставка инструментов для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252918Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252918

    Наименование закупки

    Поставка инструментов для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 16:53

    Документация процедуры

    Описание_товара_инструменты.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Юридический адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    Почтовый адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Контактный телефон

    +7 8617 66-00-04

    Факс

    +7 86148 5-58-06

    Адрес электронной почты

    y.buryak@gazprom-transservice.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буряк Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инструментов для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 13:00 GMT +313.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252918Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструментов для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г.Темрюк, порт, территория ООО "Газпром транссервис"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка Товара осуществляется одной партией в течение 15 календарных дней, с даты подписания договора; Оплата Товара производится в течение 15 календарных дней с момента поставки Товара. Обязательно ориентироваться на комментарии Заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Адрес местонахождения

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перфоратор Makita HR2800"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Машина шлифовальная угловая болгарка бесщеточная одна рукоять Makita DGA504RFE 125ММ 8500ОБ/МИН 18В 3А.Ч Li-lon 90ДБ 2.5КГ АКБ 2ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Фонарь аккумуляторный Makita STEXBML240 24В NiMH"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Дрель шуруповерт RWS ДА18DAB 0-400/0-1500ОБ/МИН Li-lon 18В кейс 9700"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Инструмент резьбонарезной Набор метчиков машинно-ручных М3-М12 7 предм."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Набор сверл Bosch HSS-TiN по металлу 1-10ММ HSS-R 19ШТ DIN 388"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Аккумулятор Makita BL1430 Li-Ion 14.4В 3А.Ч"

    Кол-во: 2.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 264975
    Поставка батарей аккумуляторных Штарк АГН 12-28М для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Поставка батарей аккумуляторных Штарк АГН 12-28М для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"
    264975
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 07:30(GMT+03:00)
    1 051 488
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 261144
    Поставка запасных частей к компьютерной оргтехнике (УСЛ 055)
    Поставка запасных частей к компьютерной оргтехнике (УСЛ 055)
    261144
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 263474
    Источники питания
    Источники питания
    263474
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром энергохолдинг"
    Ценовой запрос № 258874
    Поставка хозяйственных товаровдля нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    Поставка хозяйственных товаровдля нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    258874
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД"
    Ценовой запрос № 262399
    Поставка комплектующих к компьютерной технике для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Великий Новгород"
    Поставка комплектующих к компьютерной технике для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Великий...
    262399
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    267 580
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новгородская область
    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Ценовой запрос № 93559
    Электроматериалы
    Электроматериалы
    93559
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.04.2019 11:00(GMT+03:00)
    318 195
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Ценовой запрос № 76602
    Акумуляторные батарей для радиостанций_ЯФ
    Акумуляторные батарей для радиостанций_ЯФ
    76602
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 12:00(GMT+03:00)
    246 490
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 76620
    Закупка электротехнической продукции СПБУ Арктическая
    Закупка электротехнической продукции СПБУ Арктическая
    76620
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 09:30(GMT+03:00)
    136 662
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить