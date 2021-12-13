www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка инструментов для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 16:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5
Почтовый адрес
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н
Контактный телефон
+7 8617 66-00-04
Факс
+7 86148 5-58-06
Адрес электронной почты
y.buryak@gazprom-transservice.ru
Ф.И.О. контактного лица
Буряк Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка инструментов для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2021 13:00 GMT +313.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252918Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструментов для обеспечения деятельности ООО "Газпром транссервис"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодарский край, г.Темрюк, порт, территория ООО "Газпром транссервис"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка Товара осуществляется одной партией в течение 15 календарных дней, с даты подписания договора; Оплата Товара производится в течение 15 календарных дней с момента поставки Товара. Обязательно ориентироваться на комментарии Заказчика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром транссервис"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"
Адрес местонахождения
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.