Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / 1450/ закупка видеорегистратора HiWatch, Камер системы видеонаблюдения IP Hiwatch

    1450/ закупка видеорегистратора HiWatch, Камер системы видеонаблюдения IP Hiwatch

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 08:3009.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252913Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252913

    Наименование закупки

    1450/ закупка видеорегистратора HiWatch, Камер системы видеонаблюдения IP Hiwatch

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 16:48

    Документация процедуры

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    памятка_поставщику_о_доставке_ТМЦ.docx

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    Приложени_1_ТЗ_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 991 07-76614

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Irina.Yartseva@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярцева Ирина Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    1450/ закупка видеорегистратора HiWatch, Камер системы видеонаблюдения IP Hiwatch

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 08:30 GMT +309.12.2021 08:3009.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252913Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1450/ закупка видеорегистратора HiWatch, Камер системы видеонаблюдения IP Hiwatch

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул. Б.Покровская,56Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Видеорегистратор гибридный HiWatch DS-H208UA(B) RCA BNC, VGA 8 каналов 10Тбайт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Камера системы видеонаблюдения IP, уличная Hikvision Hiwatch DS-I405M(B) 2.8...12мм 2560x1440пикс с EXIR-подсветка 20 м"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Камера системы видеонаблюдения IP, уличная HiWatch DS-T500(c) 2.4мм 2560x1944пикс с ИК-подсветкой 30м"

    Кол-во: 4.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД"
    Ценовой запрос № 262399
    Поставка комплектующих к компьютерной технике для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Великий Новгород"
    Поставка комплектующих к компьютерной технике для нужд ООО "Газпром межрегионгаз Великий...
    262399
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    267 580
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новгородская область
    АО "Газпром промгаз"
    Ценовой запрос № 77219
    Закупка видеокамер
    Закупка видеокамер
    77219
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    86 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Ценовой запрос № 79778
    Поставка видеорегистраторов КАРКАМ для Оренбургского УИРС
    Поставка видеорегистраторов КАРКАМ для Оренбургского УИРС
    79778
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 09:30(GMT+03:00)
    456 770
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 82720
    Поставка МТР (Видеокамера цифровая)
    Поставка МТР (Видеокамера цифровая)
    82720
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 07:00(GMT+03:00)
    99 750
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 83187
    Поставка видеокамеры
    Поставка видеокамеры
    83187
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    6 017
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 84051
    Поставка МТР (Видеорегистратор мультиформатный)
    Поставка МТР (Видеорегистратор мультиформатный)
    84051
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2019 13:00(GMT+03:00)
    83 960
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 84440
    Поставка видеокамеры и видеорегистраторов
    Поставка видеокамеры и видеорегистраторов
    84440
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2019 07:00(GMT+03:00)
    298 842
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить