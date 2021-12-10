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Наименование закупки
Поставка воды питьевой природной, артезианской "Росинка-2" (в оборотной таре 19 л.) (участниками заукпки могут быть только субъекты МСП)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 16:20
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Д. 60, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 2Н №555
Почтовый адрес
197136, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ПРОФЕССОРА ПОПОВА, ДОМ 37, ЛИТЕР Щ, ПОМЕЩЕНИЕ 171
Контактный телефон
+7 812 677-09-77
Факс
+7 812 677-09-77
Адрес электронной почты
i.leonchik@ggnpsales.ru
Ф.И.О. контактного лица
Леончик Илья Петрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка воды питьевой природной, артезианской "Росинка-2" (в оборотной таре 19 л.) (участниками заукпки могут быть только субъекты МСП)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 15:00 GMT +310.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252908Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка воды питьевой природной, артезианской "Росинка-2" (в оборотной таре 19 л.) (участниками заукпки могут быть только субъекты МСП)
Начальная цена
327 600,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, 197136, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д 60, лит. А.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Товара должна быть произведена Покупателем на основании выставленного Поставщиком счета в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приемки Товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ГНП ПРОДАЖИ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГНП ПРОДАЖИ"
Адрес местонахождения
194044, - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - БОЛЬШОЙ САМПСОНИЕВСКИЙ, Д. 60, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 2Н №555
197136, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ПРОФЕССОРА ПОПОВА, ДОМ 37, ЛИТЕР Щ, ПОМЕЩЕНИЕ 171
Кол-во: 1300.000
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