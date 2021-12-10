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    Главная / Торги / Поставка питьевой воды

    Поставка питьевой воды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252903Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252903

    Наименование закупки

    Поставка питьевой воды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 16:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-47-72

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    K_Naydanov@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Найданов Кирилл Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка питьевой воды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 15:00 GMT +310.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252903Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка питьевой воды

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, 142717, область Московская, городской округ Ленинский, поселок Развилка, проезд Проектируемый № 5537, здание 15, строение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере ________(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) ________(_______) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: Доставка ежемесячная пропорционально от годовой потребности. (Не более 12 поставок)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода питьевая бутилированная МИЯ газированная первой категории 0.33Л ПЭТ"

    Кол-во: 4800.000

    "Позиция 2"

    "Вода питьевая бутилированная МИЯ негазированная первой категории 0.33Л ПЭТ"

    Кол-во: 7200.000

    "Позиция 3"

    "Вода питьевая бутилированная артезианская МИЯ негазированная первой категории 19Л ПЭТ"

    Кол-во: 500.000

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