Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка стендов роллерных

    Поставка стендов роллерных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252899Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252899

    Наименование закупки

    Поставка стендов роллерных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 16:26

    Документация процедуры

    Проект_Договора___новая_форма__ролл_ап.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал по управлению служебными зданиями ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 613-28-66

    Факс

    Адрес электронной почты

    s.alenicheva@filialusz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аленичева Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стендов роллерных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252899Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стендов роллерных

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2а.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки Товара - в течение 15 рабочих дней с даты подписания Договора. Оплата поставленного Товара производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной. Поставщик производит доставку и разгрузку Товара по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, производственная зона «Горелово», квартал 5, Волхонское ш., 2а.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Филиал УСЗ ПАО "Газпром"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Внуковская, 2 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стенд роллерный мобильный Roll Up Wide Base 240х200ММ с полотном Blackback 450Г/М2 каплевидный"

    Кол-во: 20.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 265099
    Поставка хозяйственного инвентаря и строительных материалов в г. Новосибирск
    Поставка хозяйственного инвентаря и строительных материалов в г. Новосибирск
    265099
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 264946
    Поставка расходного материала для химчистки
    Поставка расходного материала для химчистки
    264946
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 264931
    Поставка хозяйственного инвентаря и строительных материалов в г. Челябинск
    Поставка хозяйственного инвентаря и строительных материалов в г. Челябинск
    264931
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Ценовой запрос № 264823
    Поставка полиграфической продукции
    Поставка полиграфической продукции
    264823
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 22:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ООО "Газпром экспорт"
    Ценовой запрос № 264840
    Поставка сертификатов подарочных
    Поставка сертификатов подарочных
    264840
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 263643
    Поставка канцелярских товаров (УСЛ 039)
    Поставка канцелярских товаров (УСЛ 039)
    263643
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 264003
    Поставка оборудования и расходных материалов для сан.узлов
    Поставка оборудования и расходных материалов для сан.узлов
    264003
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Ценовой запрос № 264568
    Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.Москва г.Сочи
    Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.Москва...
    264568
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить