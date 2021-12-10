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    Главная / Торги / Поставка наборов подарочных новогодних

    Поставка наборов подарочных новогодних

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:3010.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252898Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252898

    Наименование закупки

    Поставка наборов подарочных новогодних

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 16:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-47-72

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    K_Naydanov@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Найданов Кирилл Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка наборов подарочных новогодних

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 10:30 GMT +310.12.2021 10:3010.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252898Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка наборов подарочных новогодних

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, 142717, область Московская, городской округ Ленинский, поселок Развилка, проезд Проектируемый № 5537, здание 15, строение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере __(_) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) __(_) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 20 (Двадцать) календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор подарочный Новогоднее ассорти №53 VIP 700.23Г кондитерских изделий картонная упаковка 21х15х5СМ"

    Кол-во: 120.000

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