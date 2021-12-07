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    Главная / Торги / Камеры Аматек

    Камеры Аматек

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 16:0007.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252894Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252894

    Наименование закупки

    Камеры Аматек

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 15:57

    Документация процедуры

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 863 244-24-18

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Dina.Dudukina@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дудукина Дина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Камеры Аматек

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2021 16:00 GMT +307.12.2021 16:0007.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252894Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Камеры Аматек

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, пр-кт.Новоизмайловский, д.47 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "AMATEK, AR-HT166NX; Видеорегистратор 16 канальный 5M-N XVI/AHD/TVI/XVI/CVI/960H/IP H.265 NETWORK DVR. Запись: 16 каналов 5M-N 6к/с /1080N 12 к/с (режим DVR), Воспроизведение: 8 каналов 5M-N /16 каналов 1080N (режим DVR), Режимы видео: DVR 16x5M-N, HVR 16x5M-N+4x1080P, NVR 16x1080P/5Мп, Запись звука: 6 каналов, Видеовыход: HDMI /VGA, детектор движения, сеть 10M/100Mбит/с, HDD 2xSATA (до 10ТБ каждый), 2xUSB2.0, бесплатный облачный сервис XMEye, беспроводное соединение 3G, Wi-Fi (внешние модули), RS-485, управление PTZ камерами, 12В/4A, 325x250x52мм."

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "AMATEK, AC-IS506VE; Уличная IP видеокамера 5Мп с ИК подсветкой и вариообъективом. 1/2.8" SONY STARVIS IMX335, FH8856, H.265/H265+/H.264/H264+/MJPEG. Разрешение 2592*1944@20к/с, 2560*1920@20fp, 2560*1440@30fp. Объектив 2,8-12 мм. ИК подсветка дальностью 40м. Аудиовход, выход питания микрофона 12В/0,1А. ONVIF 2.4, WDR, 3D NR, BLC, коридорный режим, 3 приватные зоны. Питание: PoE (IEEE 802.3af) / DC12В, 950мA, IP67, рабочая температура: -40...+60°C, размеры 211x92x90мм, вес 1,4 кг."

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "AMATEK, AVC-DC-FT; Разъем питания гнездо 2,1х5,5 с клеммной колодкой под винт, прямой. Макс. напряжение 12/24В, материал корпуса - ударопрочный пластик, контакт корпуса - цинк с покрытием никелем, центральный контакт - никель."

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "AMATEK, AN-S10P8-120; Коммутатор на 10 портов (8 PoE+ портов + 2 порта Uplink): 8 портов 10/100Mbps RJ45, Auto-MDIX, PoE/PoE+ до 15.4/30 Вт каждый; +2 порта 10/100Mbps RJ45 (Uplink). Поддержка IEEE 802.3af/at Power over Ethernet. Суммарная мощность PoE/PoE+ до 120Вт. Индикация: Link/Activity, Скорость, PoE, 220В. Таблица MAC адресов 1К, матрица 5,6 Гбит/с. Режим CCTV позволяет передавать данные на расстояние до 250 метров на скорости до 10 Мбит/с. Поддержка деления на 8 VLAN. Защита портов от перенапряжения, короткого замыкания и переполюсовки. Температура 0…+ 40°С. Потребляемая мощность 3Вт (без учёта PoE). Встроенный блок питания AC ~220В. Размеры 210x150x35 мм."

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "AMATEK, AC-IS503A; Уличная вандалозащищенная IP видеокамера 5Мп с ИК подсветкой. 1/2.8" SONY STARVIS IMX335, FH8856, H.265/H265+/H.264/H264+/MJPEG. 5Мп@20fps (2592×1944), 4Мп/2/1Мп@30fps. Объектив 2,8мм. "Умная" ИК подсветка 20 диодов, дальность 25м. Аудиовход, выход питания микрофона 12В/0,1А. ONVIF 2.4, WDR, 2/3D NR, BLC, 3 приватные зоны.Питание: PoE (IEEE 802.3af) / DC12В, 750мA, IP67, 3D-Axis кронштейн, рабочая температура: -40...+60°C, размеры 157×70×66мм, вес 650 г. Приложение BitVision."

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "AMATEK, AC-HMB20BS; Видеокамера миниатюрная мультиформатная 2Мп цилиндрическая, видеовыход AHD/TVI/CVI/CVBS, 1/2.9ʺ SONY IMX323 CMOS сенсор 1080P, объектив 2.8 мм/F2.0, DWDR, DNR шумоподавление, OSD экранное меню, поддержка UTC, 3D кронштейн, -10...+50°C, 12В/300мА, Ø20 x 80мм, 150г."

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 7"

    "AMATEK, AC-HS204VS; Видеокамера уличная мультиформатная 2Мп с ИК подсветкой, видеовыход AHD/TVI/CVI/CVBS, 1/2.9ʺ SONY STARVIS 2.1Мп CMOS 1080P, объектив 2.8-12мм, 3D-NR шумоподавление, DWDR, OSD экранное меню, поддержка UTC, механический ИК фильтр, дальность ИК подсветки до 40м, IP66, 3D кронштейн, 12В/700мА, -40...+50°C, 247x80x83мм, 800г"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 8"

    "AMATEK, AC-HS202 Видеокамера уличная мультиформатная"

    Кол-во: 8.000

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