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    Главная / Торги / Поставка оборудования для видеонаблюдения

    Поставка оборудования для видеонаблюдения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252893Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252893

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для видеонаблюдения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 16:19

    Документация процедуры

    Описание.docx

    Расчет_НМЦК.xls

    Лист.jpg

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"

    Юридический адрес

    606026, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПЕР ЗАПАДНЫЙ, 1

    Почтовый адрес

    606026, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПЕР ЗАПАДНЫЙ, 1

    Контактный телефон

    +7 8313 20-26-55

    Факс

    Адрес электронной почты

    ekonom-bol2@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дьяков Андрей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования для видеонаблюдения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252893Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для видеонаблюдения

    Начальная цена

    254 225,21

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный 1аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставка 10 дней, оплата 15 рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"

    Адрес местонахождения

    606026, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПЕР ЗАПАДНЫЙ, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Видеорегистратор сетевой (NVR) TSr-NV32251"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Жесткий диск WD Purple WD40PURZ, 4Тб, HDD, SATA III, 3.5" для круглосуточной работы в системах видеонаблюдения"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Монитор HP 23.8" V24i черный IPS LED 16:9 HDMI матовая 1000:1 250cd 178гр/178гр 1920x1080 D-Sub"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Видеокамера сетевая (IP) TSi-Ee25FP (антивандальная)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Видеокамера сетевая (IP) TSi-Peco25F"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 6"

    "Видеокамера сетевая (IP)DS-I259M(B)(2.8mm), с микрофоном"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Блок питания 12V5A"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Разветвитель питания 1/8"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Инжектор PoE IPC30m,9-48В"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Кабель Витая пара LC1-C5E04-113 (305м, внутренний)"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Кабель FTP outdoor 4x2x0,48 Standard SkyNet (305м)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Коммутатор, D-Link DES-1000, 8 порт."

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Коммутатор, TP-Link TL-SF1024D 24 порт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Коннектор (RJ45)"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 15"

    "Распределительная коробка HEGEL ОП 75х75х30мм"

    Кол-во: 1.000

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