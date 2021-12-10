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    Главная / Торги / Поставка морозильной камеры

    Поставка морозильной камеры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 11:3010.12.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252885Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252885

    Наименование закупки

    Поставка морозильной камеры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 15:40

    Документация процедуры

    Лист.jpg

    Расчет_НМЦК.xls

    Морозильник_медицинский_Позис_ММ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"

    Юридический адрес

    606026, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПЕР ЗАПАДНЫЙ, 1

    Почтовый адрес

    606026, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПЕР ЗАПАДНЫЙ, 1

    Контактный телефон

    +7 8313 20-26-55

    Факс

    Адрес электронной почты

    ekonom-bol2@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дьяков Андрей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка морозильной камеры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 11:30 GMT +310.12.2021 11:3010.12.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252885Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка морозильной камеры

    Начальная цена

    67 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный 1аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставка 10 дней, оплата 15 рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №2 Г. ДЗЕРЖИНСКА"

    Адрес местонахождения

    606026, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, ПЕР ЗАПАДНЫЙ, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Морозильник медицинский Позис ММ-180/20/35"

    Кол-во: 1.000

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