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    Главная / Торги / Поставка мебели

    Поставка мебели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252877Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252877

    Наименование закупки

    Поставка мебели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 17:17

    Документация процедуры

    Карта_партнера_ООО_Газпром_трансгаз_Казань.pdf

    Перечень_сведений__документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    НОВАЯ_ФОРМА_ТИПОВОЙ_МТР_ДЛЯ_ТП_ЭТП_ГПБ.doc

    Спецификация__мебель.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-37-25

    Факс

    Адрес электронной почты

    p-stepanov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанов Павел Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 11:00 GMT +310.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252877Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели

    Начальная цена

    1 006 126,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РФ, РТ, г. Казань, ул. Шуртыгина д.15аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных товаров по стоимости, определяемой в соответствии с п.1.1. Договора, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. В случае если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства, то оплата поставленных товаров по стоимости, определяемой в соответствии с п.1.1, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара по договору в соответствие с пунктом 1.1. Договора.Стоимость доставки включена в стоимость МТР

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Накладка Дебрянск для закрытия щелей между столами 500х750ММ ДСП 16ММ ясень шимо светлый НЗ ГТК 500/750"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Экран цельностеклянный для стола Фаворит стекло закаленное матовое 8ММ 1000х900ММ крепление к столу с помощью струбцины/зажимной профиль Э ГТК 1000/900"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Экран цельностеклянный для стола Фаворит стекло закаленное матовое 8ММ 1200х900ММ крепление к столу с помощью струбцины/зажимной профиль Э ГТК 1200/900"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Стол рабочий Дебрянск СТ ГТК 1300/700 ДСП 16ММ ДСП 22ММ 1300х700х750ММ ясень шимо светлый тумба под системный блок с нишей, выдвижная полка под клавиатуру"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Шкаф для документов полуоткрытый Дебрянск ШПО ГТК 800/400/2100 800х400х2100ММ ясень шимо светлый ДСП 16ММ ДСП 22ММ 2 полки 2-дверный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Тумба офисная для оргтехники Дебрянск ТПП ГТК 1000/600/650 1000х600х650ММ ясень шимо светлый ДСП 16ММ/22ММ 2 двери, ниша для бумаг"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Подставка под системный блок Дебрянск ПСБ ГТК 300/500 ДСП 16ММ ясень шимо светлый 300х500х130ММ на колесиках"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Стол рабочий для оператора Дебрянск СТО ГТК 1000/1000 ДСП 16ММ ДСП 22ММ 1000х1000х750ММ ясень шимо светлый тумба под системный блок с нишей, выдвижная полка под клавиатуру"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Стол рабочий для оператора Дебрянск СТО ГТК 1200/1000 ДСП 16ММ ДСП 22ММ 1200х1000х750ММ ясень шимо светлый тумба под системный блок с нишей, выдвижная полка под клавиатуру"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Тумба офисная мобильная Дебрянск ТМ ГТК 430/460 430х460х637ММ ясень шимо светлый ДСП 16ММ/22ММ 3 ящика"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Отбойник Дебрянск 150ММ ДСП 16ММ темно-синий О ГТК 150/40"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Панель Дебрянск для закрытия прохода 1500х750ММ ДСП 16ММ орех ПЗ ГТК 1500/750"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Накладка Дебрянск для закрытия щелей между столами 500х750ММ ДСП 16ММ орех НЗ ГТК 500/750"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Экран цельностеклянный для стола стекло закаленное 8ММ 600х900ММ крепление к столу с помощью струбцины/зажимной профиль ООО Фаворит Компани"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Зеркало Мебелик Сельетта 3 настенное 5ММ 600х450ММ для туалета"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 16"

    "Вешалка передвижная напольная Мебелик металл черный 1980ММ 22 персоны М11"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Вешалка напольная Мебелик металл коричневый 1800х370ММ 7 персон Д3"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Скамья гардеробная шлифованная сосна/лаковое покрытие 25ММ, металл порошковое покрытие 1500х400х400ММ серый полуматовый RAL 7038 12 ООО "НПО ПРОМЕТ""

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 19"

    "Комплект кухонный гарнитур Дебрянск ШНК ГТК 2800/1 2800х600х850ММ светло-серый/темно-серый ДСП 16ММ/28ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Комплект кухонный гарнитур Дебрянск ШНК ГТК 2800/2 2800х320х720ММ светло-серый/темно-серый ДСП 16ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Шкаф для ключей ключница KEY-100 на 100 ключей 600х355х59ММ светло-серый металл ООО "НПО ПРОМЕТ""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Диван кушетка трехместный Техсервис М117-06 1500х540х860ММ серый, белый кожзам металлокаркас"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 23"

    "Кресло для руководителя Бюрократ T-9923SL/Black натуральная кожа черный 97х43х67СМ 25.85КГ газлифт крестовина хром"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Стол обеденный раскладной с нецарапающей поверхностью Дебрянск СТР ГТК 1200/700 1200х700х750ММ ДСП, металл орех, хром"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 25"

    "Стол парта Дебрянск СТП ГТК 1200/500 орех, черный 1200х500х750ММ ДСП 16ММ, металл"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Стол в президиум Дебрянск СП ГТК 1380/700 ДСП 16ММ ДСП 32ММ 1380х700х750ММ орех"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Тумба офисная мобильная Дебрянск ТМ ГТК 430/460 430х460х637ММ орех ДСП 16ММ/32ММ 3 выдвижных ящика"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Тумба офисная подкатная Дебрянск ТС ГТК 1200/415 1200х415х660ММ орех ДСП 16ММ/32ММ 3 выдвижных ящика, ниша с полкой, ниша с полкой и дверкой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Брифинг-приставка к столу Дебрянск СБ ГТК 1500/800 1500х800х770ММ орех ДСП 22, 32ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Стол рабочий для руководителя Дебрянск СТР ГТК 1700/800 ДСП 32ММ ДСП 32ММ 1700х800х770ММ орех царга ДСП 22ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Кресло для оператора Бюрократ KB-8N/DG/TW-12 пластик/сетка серый Top Gun"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 32"

    "Стул офисный для посетителей Silwia металл хром искусственная кожа серый 480х435х310ММ 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка ООО "Новый Стиль Украина""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 33"

    "Секция кресел трехместная 147х59.5х75.5СМ алюминий искусственная кожа серый АО "Дебют""

    Кол-во: 6.000

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