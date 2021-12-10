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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка мебели
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 17:17
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
Почтовый адрес
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Контактный телефон
+7 843 272-37-25
Факс
Адрес электронной почты
p-stepanov@tattg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Степанов Павел Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 11:00 GMT +310.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252877Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели
Начальная цена
1 006 126,64
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Татарстан Республика, РФ, РТ, г. Казань, ул. Шуртыгина д.15аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленных товаров по стоимости, определяемой в соответствии с п.1.1. Договора, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. В случае если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства, то оплата поставленных товаров по стоимости, определяемой в соответствии с п.1.1, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара по договору в соответствие с пунктом 1.1. Договора.Стоимость доставки включена в стоимость МТР
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Казань»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
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