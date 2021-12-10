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    Главная / Торги / Поставка картриджей для нужд филиалов ООО "Газпром проектирование"

    Поставка картриджей для нужд филиалов ООО "Газпром проектирование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252873Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252873

    Наименование закупки

    Поставка картриджей для нужд филиалов ООО "Газпром проектирование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 16:11

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36982

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    sershova@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ершова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка картриджей для нужд филиалов ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252873Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка картриджей для нужд филиалов ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    990 040,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 30 календарных дней (в случае заключения договора с контрагентом из числа СМСП - 15 рабочих дней) после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж Sharp MX61GTBA черный 40000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Картридж Sharp MX61GTCA голубой 24000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Картридж Sharp MX61GTMA пурпурный 24000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Картридж Sharp MX61GTYA желтый 24000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Картридж Sharp MX61GTBA черный 40000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Картридж Sharp MX61GTCA голубой 24000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Картридж Sharp MX61GTMA пурпурный 24000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Картридж Sharp MX61GTYA желтый 24000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Картридж Sharp MX61GTBA черный 40000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Картридж Sharp MX61GTCA голубой 24000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Картридж Sharp MX61GTMA пурпурный 24000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Картридж Sharp MX61GTYA желтый 24000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Картридж Canon PFI-710Bk 2354C001 черный 700МЛ оригинальный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Картридж Canon PFI-710МВk 2353С001 черный 700СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Картридж Canon PFI-710C 2355C001 голубой 700МЛ оригинальный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Картридж Canon PFI-710M 2356C001 пурпурный 700МЛ оригинальный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Картридж Canon PFI-710Y 2357C001 желтый 700МЛ оригинальный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Картридж Canon МС-30 1156C002 голубой 0"

    Кол-во: 1.000

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