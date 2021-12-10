www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка строительных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 15:45
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 31-30-17
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
aivanov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Анатолий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строительных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 07:00 GMT +310.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252871Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительных материалов
Начальная цена
852 941,69
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, РФ, 416168, Астраханская обл., Красноярский р-н, МО Джанайский сельсовет, ООО «Газпром добыча Астрахань», территория производственной базы УМТСиК.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленного по настоящему Договору Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Кол-во: 62.400
Кол-во: 300.000
Кол-во: 0.700
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 55.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 51.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 50.400
Кол-во: 73.000
Кол-во: 71.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 160.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 31.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 3.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.