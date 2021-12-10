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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов

    Поставка строительных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252871Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252871

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 15:45

    Документация процедуры

    ЭТП_ГПБ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-30-17

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    aivanov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Анатолий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 07:00 GMT +310.12.2021 07:0010.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252871Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов

    Начальная цена

    852 941,69

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, РФ, 416168, Астраханская обл., Красноярский р-н, МО Джанайский сельсовет, ООО «Газпром добыча Астрахань», территория производственной базы УМТСиК.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного по настоящему Договору Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стекло листовое 1600х1300ММ 4ММ бесцветное"

    Кол-во: 62.400

    "Позиция 2"

    "Профиль потолочный Албес ПП hard 60х27 0.6ММ 3М металл"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 3"

    "Лак алкидный высокоглянцевый Ярославские краски ПФ-283 для дерева и металла банка 0.7КГ прозрачный"

    Кол-во: 0.700

    "Позиция 4"

    "Лейка для душа 3-функциональная WasserKraft A065 пластик, никель-хромовое покрытие хром"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Клей секундный Момент Супер 3Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Шланг для душа армированный Iddis A50611 1.5М поливинилхлорид черное серебро 1/2""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Краска водно-дисперсионная OMELA интерьерная супербелая 10КГ ГОСТ Р 52020-2003"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Жидкость для генератора дыма среднего рассеивания Disco Fog Medium 5Л"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Лен сантехнический MasterProf PREMIUM 50Г ИС.131071"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 10"

    "Подводка гибкая для смесителя Профсан ПСМ Г-Шсм гайка-штуцер 1/2"-М10 100СМ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Замок врезной с ручками Булат ЗВ 4-3.08.01 Нова цилиндровый бронза для деревянных дверей металл 73х22х240ММ 5 перфорированных ключей 03549"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 12"

    "Замок навесной контрольный Зенит ВС-5 8ММ сувальдный сталь 58х95х23ММ 2 ключа"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 13"

    "Замок навесной дверной Старт ЗВС-3 черный 8ММ сувальдный сталь 3 ключа"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 14"

    "Замок навесной дверной Зенит ВС1.03 12ММ цилиндровый алюминиевый сплав 115х84ММ 3 английских ключа 11611"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 15"

    "Замок навесной дверной ЧАЗ ВС2-М1-01 серый 14ММ дисковый сталь 104х70ММ 3 финских ключа 00000036422"

    Кол-во: 51.000

    "Позиция 16"

    "Смазка антикоррозийная для контактов REXANT KONTAKT 61 аэрозольный баллон 0.4Л 85-0007"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Замок навесной класс защитты 4 Каскад-4 серый 35ММ латунь/бронза с механизмом секрета ГОСТ 5089-2011 АО ФНПЦ ПО Старт им.М.В.Проценко"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 18"

    "Профиль потолочный Албес ПП hard 60х27 0.6ММ 3М металл"

    Кол-во: 50.400

    "Позиция 19"

    "Смазка NANOPROTECH Anticorrosion аэрозольный баллон 210МЛ"

    Кол-во: 73.000

    "Позиция 20"

    "Покрытие защитное NANOPROTECH Electric аэрозольный баллон 210МЛ"

    Кол-во: 71.000

    "Позиция 21"

    "Арматура водосливная двухуровневая Iddis F012400-02K 400ММ нижний подвод тип B пластик"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Замок навесной Чаз ВС-2А 10ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 23"

    "Умывальник (раковина) Cersanit ECO 60 СМ NEW 33602 подвесной полукруглый санфарфор 600х200х460ММ белый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Кабина душевая River Tana Б/К 90/90/14 900х900х140ММ с поддоном Wemor 14/14 S акрил белый"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 25"

    "Плита потолочная Armstrong Baikal 600х600х12ММ белый"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 26"

    "Герметик силиконовый автомобильный 180МЛ ТУ 2384-031-05666764-96 ЗАО КПЗ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 27"

    "Уголок ПВХ 20х20х2700ММ белый"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 28"

    "Гофра для унитаза армированная Akvater 100ММ 300ММ полипропилен"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 29"

    "Смазка антикоррозийная для контактов Nano Protech"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 30"

    "Замок навесной контрольный Зенит ВС-5 8ММ сувальдный сталь 58х95х23ММ 2 ключа"

    Кол-во: 3.000

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