Условия договора

Нижегородская область, Поставка Товара осуществляется через топливо-раздаточные колонки (терминалы), установленные на автозаправочных станциях (АЗС/заправочных пунктах, расположенных на территории г. Н. Новгорода и Нижегородской области, с использованием топливных карт с информационным сопровождением клиента (Приложение1 в комметарий Заказчика Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Поставка Товара осуществляется через топливо-раздаточные колонки (терминалы), установленные на автозаправочных станциях (АЗС/заправочных пунктах, расположенных на территории г. Н. Новгорода и Нижегородской области, с использованием топливных карт с информационным сопровождением клиента. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, по факту отпуска автомобильного топлива после подписания накладной Заказчиком на основании выставленного поставщиком счет-фактуры. Авансирование не предусмотрено.