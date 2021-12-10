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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для полиграфии

    Поставка расходных материалов для полиграфии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 06:0010.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252865Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252865

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для полиграфии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 15:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 8216 74-43-19

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.zheleznyak@sng.vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Железняк Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов для полиграфии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 06:00 GMT +310.12.2021 06:0010.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252865Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для полиграфии

    Начальная цена

    59 911,30

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Филиал ООО "Газпром ВНИИГАЗ" в г.Ухта, 169314, Республика Коми, район Ухтинский, город Ухта, улица Севастопольская, 1АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета-фактуры, товарной накладной или УПД цену поставленной продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарных накладных по форме ТОРГ-12, при условии наличия оригиналов счетов-фактур или УПД, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ. Сроки поставки: в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания договора. Возможна досрочная поставка. Доставка осуществляется Поставщиком по адресу:169314, Республика Коми, район Ухтинский, г. Ухта, ул. Севастопольская, 1А. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист ПВХ пластик UNEXT STR C 3050х2030ММ белый 3ММ UNEXT STR 3 C"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Лист ПВХ пластик UNEXT STR 3050х2030ММ белый 6ММ UNEXT STR 6"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Оргстекло листовое экструзионное Plexiglas XT 3ММ 3050х2050ММ прозрачное"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Лист ПВХ пластик полиэфир GEBAU ПЭТ-А 2050х3050ММ прозрачный 2ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Этикетка самоклеящаяся всепогодная APLI 01228 210х297ММ белая полиэстер 20ШТ 124333"

    Кол-во: 5.000

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