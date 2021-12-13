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    Главная / Торги / Поставка шинокомплектов для спецтехники для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2022г

    Поставка шинокомплектов для спецтехники для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2022г

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252864Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252864

    Наименование закупки

    Поставка шинокомплектов для спецтехники для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2022г

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 15:54

    Документация процедуры

    описание_товара.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Юридический адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    Почтовый адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Контактный телефон

    +7 8617 66-00-04

    Факс

    +7 86148 5-58-06

    Адрес электронной почты

    y.buryak@gazprom-transservice.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буряк Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шинокомплектов для спецтехники для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2022г

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 13:00 GMT +313.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252864Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шинокомплектов для спецтехники для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2022г

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г.Темрюк, порт, территория ООО "Газпром транссервис"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка Товара осуществляется одной партией в течение 5 (пяти) календарных дней, с даты подписания договора. Монтаж Товара осуществляется в течение 1 (одного) календарного дня с момента передачи колесных дисков Поставщику.Оплата Товара производится в течение 15 календарных дней с момента установки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Адрес местонахождения

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина Greckster 6.00-9 ТТ 10PR 118 А5"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Шина Deestone D301 JS2 18х7-8 16PR TT 263144S"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Шина MITAS 21-8-9 SE 16PR мод. С-118 FL-08TT"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Шина Greckster 7.00-12 ТТ 14PR 145 А5"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 5"

    "Шина Greckster 7.00-12 ТТ 14PR 145 А5"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Шина 300-15 (315/70-15) 18PR Для вилочных погрузчиков T008292"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Услуги грузового шиномонтажа и шиноремонта разборка/сборка/снять/ поставить колесо/балансировка/ремонт"

    Кол-во: 44.000

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