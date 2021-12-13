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Наименование закупки
Поставка шинокомплектов для спецтехники для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2022г
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 15:54
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5
Почтовый адрес
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н
Контактный телефон
+7 8617 66-00-04
Факс
+7 86148 5-58-06
Адрес электронной почты
y.buryak@gazprom-transservice.ru
Ф.И.О. контактного лица
Буряк Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка шинокомплектов для спецтехники для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2022г
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2021 13:00 GMT +313.12.2021 13:0013.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252864Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шинокомплектов для спецтехники для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2022г
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодарский край, г.Темрюк, порт, территория ООО "Газпром транссервис"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка Товара осуществляется одной партией в течение 5 (пяти) календарных дней, с даты подписания договора. Монтаж Товара осуществляется в течение 1 (одного) календарного дня с момента передачи колесных дисков Поставщику.Оплата Товара производится в течение 15 календарных дней с момента установки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром транссервис"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"
Адрес местонахождения
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5
191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н
Кол-во: 12.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 44.000
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