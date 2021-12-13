Поставка шинокомплектов для спецтехники для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2022г

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставка Товара осуществляется одной партией в течение 5 (пяти) календарных дней, с даты подписания договора. Монтаж Товара осуществляется в течение 1 (одного) календарного дня с момента передачи колесных дисков Поставщику.Оплата Товара производится в течение 15 календарных дней с момента установки