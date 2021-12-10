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    Главная / Торги / Закупка цепи и звенья по ГОСТ 13568-2017 в количестве 12 шт. и 35,20 м.

    Закупка цепи и звенья по ГОСТ 13568-2017 в количестве 12 шт. и 35,20 м.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252860Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252860

    Наименование закупки

    Закупка цепи и звенья по ГОСТ 13568-2017 в количестве 12 шт. и 35,20 м.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 15:17

    Документация процедуры

    Форма_запроса_на_ЭТП_ГПБ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-59-12

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki-bkz@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Девятов Альберт Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка цепи и звенья по ГОСТ 13568-2017 в количестве 12 шт. и 35,20 м.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252860Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка цепи и звенья по ГОСТ 13568-2017 в количестве 12 шт. и 35,20 м.

    Начальная цена

    15 387,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка товара осуществляется за счет Поставщика, постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Звено П-ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568-2017"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Звено С-ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568-2017"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Цепь ПР-12,7-18,2 ГОСТ 13568-2017"

    Кол-во: 30.175

    "Позиция 4"

    "Цепь ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-2017"

    Кол-во: 5.029

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