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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для вычислительной техники

    Поставка расходных материалов для вычислительной техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 06:0010.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252851Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252851

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для вычислительной техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 15:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 8216 74-43-19

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    n.zheleznyak@sng.vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Железняк Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов для вычислительной техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 06:00 GMT +310.12.2021 06:0010.12.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252851Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для вычислительной техники

    Начальная цена

    117 457,55

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Филиал ООО "Газпром ВНИИГАЗ" в г.Ухта, 169314, Республика Коми, район Ухтинский, город Ухта, улица Севастопольская, 1АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета-фактуры, товарной накладной или УПД цену поставленной продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарных накладных по форме ТОРГ-12, при условии наличия оригиналов накладных, счетов-фактур или УПД, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ. Сроки поставки: в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания договора. Возможна досрочная поставка. Доставка осуществляется Поставщиком по адресу:169314, Республика Коми, район Ухтинский, г. Ухта, ул. Севастопольская, 1А. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок памяти HP 2ГБАЙТ P-series Smart Array для сервера Proliant DL380P GEN8 8 LFF 633543-001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Батарея контроллера HP Flash Backed Write Cache (FBWC) Capacitor Pack для SA P410(512) P410(1Gb) P410i(512) P410i(1Gb) P411 P712m P812 660093-001"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Кабель интерфейсный Cablexpert DisplayPort m - DVI m 18М CC-DPM-DVIM-6"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Переходник Ugreen Display port m - DVI f 15СМ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Кабель интерфейсный DEXP HDMI 2.1 m/HDMI 2.1 m 3М"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Аккумулятор Duracell DL2032 CR2032 Li-Ion 3В 0.22А.Ч"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 7"

    "Картридж Cactus CS-Q6511A черный 6000 страниц совместимый"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Картридж HP 645A C9730A черный 13000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Термопаста Arctic Cooling MX-4 8Г"

    Кол-во: 6.000

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