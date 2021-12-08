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Наименование закупки
Ведро, замок, проволока,ткань, лопата, щетка, эмаль г. Ижевск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 15:28
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,
Почтовый адрес
115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30
Контактный телефон
+7 861 994-42-37
Факс
+49 99998 283 6 доб. 188
Адрес электронной почты
Nataljya.Sudenko@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суденко Наталья Григорьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ведро, замок, проволока,ткань, лопата, щетка, эмаль г. Ижевск
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.12.2021 11:30 GMT +308.12.2021 11:3008.12.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252848Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ведро, замок, проволока,ткань, лопата, щетка, эмаль г. Ижевск
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Голублева, д. 97Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,
115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30
Кол-во: 7.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
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