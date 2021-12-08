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    Главная / Торги / Ведро, замок, проволока,ткань, лопата, щетка, эмаль г. Ижевск

    Ведро, замок, проволока,ткань, лопата, щетка, эмаль г. Ижевск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2021 11:3008.12.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252848Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252848

    Наименование закупки

    Ведро, замок, проволока,ткань, лопата, щетка, эмаль г. Ижевск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 15:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 861 994-42-37

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Nataljya.Sudenko@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суденко Наталья Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ведро, замок, проволока,ткань, лопата, щетка, эмаль г. Ижевск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.12.2021 11:30 GMT +308.12.2021 11:3008.12.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252848Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ведро, замок, проволока,ткань, лопата, щетка, эмаль г. Ижевск

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Голублева, д. 97Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ведро пластик 12л без крышки"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Ветошь обтирочная ткань х/б"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Замок навесной Apecs PD-22-60"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Газ газообразный технический кислород"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Лента изоляционная PVC 19мм x 0.13мм x 20м черная"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Лопата снеговая пластик без черенка 360x400мм"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 7"

    "Полотно вафельное 45см"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Полотно холстопрошивное 80см"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 9"

    "Проволока сварочная самозащитная порошковая, с флюсом 0.8мм"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Проволока сварочная сталь СВ-08Г2СО омедненная 0.8мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Газ сжиженный пропан-бутан автомобильный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Растворитель Р-646 0.5л"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Ткань ситец набивной ткань хлопчатобумажная 80см"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 14"

    "Средство моющее Лабомид-М 40кг"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Строп канатный 1СК 1.5м 1.6т"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Строп канатный 1СК-2.0/1000 1м 2т"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Строп цепной 1СЦ-2.0-1.0 Т8 1.0м 2.0т"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Фонарь аккумуляторный налобный КОСМОС Н10 LED LED 10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Черенок 1300мм 40мм древесина"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 20"

    "Щетка для пола 400мм"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 21"

    "Кордщетка пятирядная SPARTA 748245 L275мм сталь"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 22"

    "Щетка уборочная щетка-скребок AVS WB-6325 А78469S для очистки машины от снега"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 23"

    "Эмаль НЦ-132 желтая 1.7кг"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Эмаль НЦ-132 красная 1.7кг"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 25"

    "Эмаль НЦ-132 синяя 1.7кг"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 26"

    "Эмаль НЦ-132 черная 1.7кг"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 27"

    "Трос буксировочный 5м 12т"

    Кол-во: 6.000

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