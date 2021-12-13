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    Главная / Торги / Баллону для Гелия

    Баллону для Гелия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 23:0013.12.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252836Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252836

    Наименование закупки

    Баллону для Гелия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 14:56

    Документация процедуры

    баллоны_тз_поправленное.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ А.М. ИСАЕВА"
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Юридический адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Почтовый адрес

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Контактный телефон

    +7 977 497-24-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    Natalia.Lebedeva@npoem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лебедева Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Баллону для Гелия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 23:00 GMT +313.12.2021 23:0013.12.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252836Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Баллону для Гелия

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Королев ул. Богомолова д.12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата, доставка в течении 15 рабочих дней с момента подписания договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝

    Адрес местонахождения

    141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Баллон гелевый 40 л. 15Мпа ГОСТ 949-73"

    Кол-во: 24.000

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    Лоты:
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