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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Баллону для Гелия
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 14:56
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12
Почтовый адрес
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12
Контактный телефон
+7 977 497-24-10
Факс
Адрес электронной почты
Natalia.Lebedeva@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лебедева Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Баллону для Гелия
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2021 23:00 GMT +313.12.2021 23:0013.12.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252836Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Баллону для Гелия
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, Королев ул. Богомолова д.12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата, доставка в течении 15 рабочих дней с момента подписания договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Все закупки и тендеры АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
Адрес местонахождения
141070, Российская Федерация, Московская область, Королев, Богомолова, 12
Кол-во: 24.000
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