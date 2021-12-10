Оказание автотранспортных услуг грузопассажирским транспортом для нужд Филиала Надымское УООП ООО "Газпром питание"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Исполнитель выставляет Заказчику по итогам календарного месяца счет на оплату и предоставляет Акт оказания услуг и талоны Заказчика, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания отчетного календарного месяца. Стоимость оказания услуг определяется в Приложении № 3 к договору. Заказчик производит оплату фактически оказанных Исполнителем Услуг на основании счета и подписанного обеими Сторонами Акта оказания услуг в размере 100% от их стоимости не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным.