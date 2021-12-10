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    Главная / Торги / Оказание автотранспортных услуг грузопассажирским транспортом для нужд Филиала Надымское УООП ООО "Газпром питание"

    Оказание автотранспортных услуг грузопассажирским транспортом для нужд Филиала Надымское УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 05:0010.12.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252831Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252831

    Наименование закупки

    Оказание автотранспортных услуг грузопассажирским транспортом для нужд Филиала Надымское УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 15:38

    Документация процедуры

    ТЗ_заказчика_транспортн._услуги.docx

    Расчет_на_услуги_Пангоды..xlsx

    Проект_дог.__услуги_Пангоды.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 922 458-83-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    ts.kuhar@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кухар Татьяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание автотранспортных услуг грузопассажирским транспортом для нужд Филиала Надымское УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 05:00 GMT +310.12.2021 05:0010.12.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252831Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание автотранспортных услуг грузопассажирским транспортом для нужд Филиала Надымское УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    650 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629730, РФ, ЯНАО . п. ПангодыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Исполнитель выставляет Заказчику по итогам календарного месяца счет на оплату и предоставляет Акт оказания услуг и талоны Заказчика, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания отчетного календарного месяца. Стоимость оказания услуг определяется в Приложении № 3 к договору. Заказчик производит оплату фактически оказанных Исполнителем Услуг на основании счета и подписанного обеими Сторонами Акта оказания услуг в размере 100% от их стоимости не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортные услуги автомобильного грузового неспециализированного транспорта Организация доставки груза"

    Кол-во: 650.000

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