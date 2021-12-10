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Наименование закупки
Оказание автотранспортных услуг грузопассажирским транспортом для нужд Филиала Надымское УООП ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.12.2021 15:38
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 922 458-83-32
Факс
Адрес электронной почты
ts.kuhar@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кухар Татьяна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание автотранспортных услуг грузопассажирским транспортом для нужд Филиала Надымское УООП ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 05:00 GMT +310.12.2021 05:0010.12.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252831Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание автотранспортных услуг грузопассажирским транспортом для нужд Филиала Надымское УООП ООО "Газпром питание"
Начальная цена
650 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629730, РФ, ЯНАО . п. ПангодыРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Исполнитель выставляет Заказчику по итогам календарного месяца счет на оплату и предоставляет Акт оказания услуг и талоны Заказчика, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания отчетного календарного месяца. Стоимость оказания услуг определяется в Приложении № 3 к договору. Заказчик производит оплату фактически оказанных Исполнителем Услуг на основании счета и подписанного обеими Сторонами Акта оказания услуг в размере 100% от их стоимости не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 650.000
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