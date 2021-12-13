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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров

    Поставка канцелярских товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252828Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252828

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 16:04

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-90-84

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    V_Krupin@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крупин Виктор Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 14:00 GMT +313.12.2021 14:0013.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252828Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, 142717, область Московская, городской округ Ленинский, поселок Развилка, проезд Проектируемый № 5537, здание 15, строение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета и счета-фактуры цену поставленной продукции в размере __(_) рублей __ копеек, в том числе НДС (20%) __(_) рубль__копейки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с даты приемки продукции Покупателем. Сроки поставки: в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бизнес-тетрадь Attache А5 96ЛИСТ спираль клетка серый"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Картон мелованный CRYSTAL BOARD C2S 300г/м2 620x940ММ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Клей канцелярский жидкий Kores Г 30МЛ тюбик с аппликатором"

    Кол-во: 96.000

    "Позиция 4"

    "Подушка штемпельная Printer R40 Colop синяя"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 5"

    "Ватман для черчения Архангельский ЦБК 600х840ММ 180г/м2 А1 90ПРОЦ 50ЛИСТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Пульт ДУ Презентер Logitech R400 для презентаций черный беспроводной USB 15М АААх2 910-001357"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Салфетки бумажные косметические Zewa Everyday 6286 2-слойные 12СМ белые 100ШТ 369053"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 8"

    "Лоток офисный СТАММ ЛТ21 горизонтальный светло-серый для бумаг"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 9"

    "Папка-планшет Brauberg Contract A4 пластик 1.5ММ синий с зажимом"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Шторка для ванной комнаты ПВХ 180х200СМ бежевый"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 11"

    "Скатерть верхняя 50% хлопок, 50% полиэстер 231Г/М2 178СМ кремовый фактурный Madrid 1 Альматекс Испания"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Полка для ванной комнаты угловая 2-х уровневая Metaltex Reflex Polytherm хромированная сталь 230х230х350ММ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 13"

    "Пломба контрольная номерная пластик 330ММ синяя 50ШТ/УПАК 385х20ММ 196377"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Устройство зарядное Ansmann Energy 8 Plus для батарей аккумуляторных типоразмеров AA, AAA, C, D и 9V Ni-Cd, Ni-MH"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Обложка для переплёта ProMEGA Office А4 синий картон 250Г/М² 100ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Закладка стрелка Brauberg 48х10ММ 5 цветов"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 17"

    "Диспенсер Post-it Миллениум настольный для Z-блоков пластик черный/прозрачный в комплекте 12 Z-блоков и закладки размером 25.4х42.2ММ (10ШТ/УПАК) 95927"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 18"

    "Карман самоклеющийся Attache для визитных карточек ПВХ прозрачный 68х98ММ 10ШТ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 19"

    "Карточка складского учета материалов А5 бумага офисная 160Г/М2 двусторонняя горизонтальная 1ЛИСТ"

    Кол-во: 4000.000

    "Позиция 20"

    "Карточка гостя 170х120ММ бумага мелованная матовая 200Г/М2 4+4 синий 1 биговка"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 21"

    "Разделитель листов Brauberg картон 240x105ММ 10ШТ полосы желтые"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 22"

    "Разделитель листов Attache А4 картон цветной 297х210ММ 12ЛИСТ"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 23"

    "Бланк Карточка личная форма №Т-2 бумага офсетная 120Г/М2 50ЛИСТ 66990"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 24"

    "Книга учета 100ЛИСТ А4 твердая обложка"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 25"

    "Папка-скоросшиватель Attache синяя А4 до 100ЛИСТ пластик 0.13ММ прозрачный верх"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 26"

    "Папка деловая на молнии для конференций А4 черная натуральная кожа"

    Кол-во: 2.000

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