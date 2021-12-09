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    Главная / Торги / Лестница, инструменты, маркер шаровой, спирт г. Пенза

    Лестница, инструменты, маркер шаровой, спирт г. Пенза

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 11:0009.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252818Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252818

    Наименование закупки

    Лестница, инструменты, маркер шаровой, спирт г. Пенза

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 14:58

    Документация процедуры

    ТЗ_на_приобретение_ТМЦ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 861 994-42-37

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Nataljya.Sudenko@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суденко Наталья Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Лестница, инструменты, маркер шаровой, спирт г. Пенза

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 11:00 GMT +309.12.2021 11:0009.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252818Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лестница, инструменты, маркер шаровой, спирт г. Пенза

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пензенская область, г. Пенза, ул. Нейтральная, 1ЖРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лестница трехсекционная СИБРТЕХ 3x14 97824 7.5м алюминий 3 секции 14 ступеней"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор для источника бесперебойного питания Delta Flexible Products DTM 12008 12В 0.8А·ч разъем VHR-2N"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Спирт изопропиловый технический 100об.%"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Лампа паяльная TOPEX 44E142"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Инструмент для снятия изоляции стриппер-прищепка Jonard Tools JIC-CSR-1575 1.2...7.5мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Катушка нормализующая КН-SM-FC/APC-FC/APC-1000 SM FC/APC-FC/APC 1000м"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Ножницы Miller 86 1/2SF для резки арамидной нити 165мм 16мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Инструмент для снятия изоляции стриппер Jonard Tools Jonard MS-326 82673 5...10мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Ножницы Miller 86 1/2SF для резки арамидной нити 165мм 16мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Элемент питания аккумулятор SC 1300 SC 1300мА·ч 12В никель-кадмиевый"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Маркер шаровой Scotchmark 1401-XR 7000031654 для линий связи оранжевый"

    Кол-во: 15.000

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