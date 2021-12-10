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    Главная / Торги / Поставка микродвигателя, контроллера, ручки крышки нагревателя

    Поставка микродвигателя, контроллера, ручки крышки нагревателя

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252800Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252800

    Наименование закупки

    Поставка микродвигателя, контроллера, ручки крышки нагревателя

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 14:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка микродвигателя, контроллера, ручки крышки нагревателя

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252800Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка микродвигателя, контроллера, ручки крышки нагревателя

    Начальная цена

    12 310,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, п. Кабардинка, ул. Мира,3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата 100% в течение 5-ти рабочих дней. Доставка по адресу покупателя в течение одного дня со дня подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Микродвигатель для стола холодильного Inoksan INO-KBN190 Weiguang YZF 25-40 Китай"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Контроллер управления для стола холодильного Inoksan INO-KBN190 Eliwell ID-974 -50...+90ГРАД ЦЕЛЬС 15А 220В 80х75х35ММ Китай"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Ручка крышки водонагревателя Airhot WB-40 Airhot E0685 Китай"

    Кол-во: 2.000

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