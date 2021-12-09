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    Главная / Торги / Радиатор, кран, пена монтажная, материал кровельный, сифон, унитаз г.Белгород

    Радиатор, кран, пена монтажная, материал кровельный, сифон, унитаз г.Белгород

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 11:0009.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252795Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252795

    Наименование закупки

    Радиатор, кран, пена монтажная, материал кровельный, сифон, унитаз г.Белгород

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 14:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 861 994-42-37

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Nataljya.Sudenko@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суденко Наталья Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Радиатор, кран, пена монтажная, материал кровельный, сифон, унитаз г.Белгород

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 11:00 GMT +309.12.2021 11:0009.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252795Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Радиатор, кран, пена монтажная, материал кровельный, сифон, унитаз г.Белгород

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Белгородская область, г.Белгород, пер. Свободный,1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Радиатор водяной STI-500 биметалл B80 x H560 x h80мм 1-секц."

    Кол-во: 77.000

    "Позиция 2"

    "Подводка гибкая для воды L50см гайка штуцер"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 3"

    "Унитаз компактный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Сифон АНИ плас G116"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Кран-букса под квадрат 18x1мм"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 6"

    "Резьба под сварку сталь Dу32мм 1 1/4""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Кран шаровой со сгоном латунь Dу25мм"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 8"

    "Фитинг сгон Dу32мм"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Муфта труба-труба чугун 32мм 32мм"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Контргайка 3/4" 32мм"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Кран шаровой вентиль Camozzi 2839 1/8 латунь G1/8""

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 12"

    "Кран шаровой STI Turf Care Equipment STI/4/40 латунь 1 1/4" Dу40мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Кран шаровой полнопроходной VALTEC Base КС10ММБ латунь никелированная 25мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Кран шаровой МАРШАЛ 11с67п СУФ.00.1 DN100 PN16 сталь 4" 100мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Кран шаровой МАРШАЛ Titan LD для установки в качестве запорного устройства сталь 80мм 80мм"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Кран шаровой бабочка VALTEC VT.807.N.0404 латунь 1/2""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 17"

    "Кран шаровой со сгоном латунь Dу15мм"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 18"

    "Пена монтажная профессиональная Ultima pro 65 820мл"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Материал кровельный ТехноНИКОЛЬ Линокром ТКП битум, сланец, стеклоткань 1x10м"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 20"

    "Очиститель монтажной пены Kudo Home Foam&Gun Cleaner 650мл"

    Кол-во: 2.000

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