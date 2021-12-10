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    Главная / Торги / Оборудование компьютерное, электронное и оптическое для всей закупки

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое для всей закупки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 00:0010.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252793Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    252793

    Наименование закупки

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое для всей закупки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.12.2021 14:45

    Документация процедуры

    20200514_Учетная_карточка_ПрофХолод_ЮниКредит_Банк_РУБЛИ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ПрофХолод»
    Все закупки и тендеры ООО «ПрофХолод»

    Юридический адрес

    141108, Российская Федерация, Московская область, Щелково, территория Агрохим, стр.58

    Почтовый адрес

    141108, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Заводская, 2 а/я1603

    Контактный телефон

    (985) 4164185

    Факс

    Адрес электронной почты

    alexey.guschin@profholod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гущин Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое для всей закупки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 00:00 GMT +310.12.2021 00:0010.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 252793Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование компьютерное, электронное и оптическое для всей закупки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д.2. корп. 80Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата 100%

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «ПрофХолод»
    Все закупки и тендеры ООО «ПрофХолод»

    Адрес местонахождения

    141108, Российская Федерация, Московская область, Щелково, территория Агрохим, стр.58

    141108, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Заводская, 2 а/я1603

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проектор Epson EH-TW740, белый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Переходник Ugreen DisplayPort - HDMI, 0.15м"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "- Удлинитель HDMI сигнала беспроводной AVE HDW-50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Кронштейн для проектора Kromax PROJECTOR-10 белый макс.20кг потолочный поворот и наклон"

    Кол-во: 1.000

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    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
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    80 339
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